Risas nerviosas
‘Ansiosos anónimos’, la novela que habla de ansiedad con humor, ternura y mucha verdad
Eva Quevedo firma una historia coral sobre una terapia de grupo que rompe tabúes alrededor de la salud mental sin renunciar a la comedia.
Miranda ronda los cuarenta años, tiene una vida aparentemente estable y convive con episodios de ansiedad que aparecen de forma inesperada. Por recomendación médica, empieza una terapia de grupo, aunque llega a ella sin demasiada confianza en que aquello pueda ayudarla. Ese es el punto de partida de ‘Ansiosos anónimos’, la nueva novela de Eva Quevedo.
La autora construye alrededor de Miranda un grupo de personajes marcados por inseguridades, miedos y heridas que no siempre se ven desde fuera. La terapia se convierte así en un lugar donde cada uno intenta entender qué le pasa, pero también en un espacio lleno de situaciones incómodas, conversaciones inesperadas y momentos de humor.
‘Ansiosos anónimos’ aborda la ansiedad desde una mirada cercana, sin dramatizar en exceso ni quitar importancia al problema. La novela combina empatía, ligereza y una voluntad clara de romper el tabú en torno a una de las grandes preocupaciones de la vida contemporánea.
El libro también plantea una reflexión sobre el acceso a la salud mental y la necesidad de hablar de ella con naturalidad. Quevedo utiliza el humor como una herramienta para acercarse a un asunto delicado y mostrar que pedir ayuda no debería vivirse como una derrota.
Publicada por Plaza & Janés, ‘Ansiosos anónimos’ se presenta como una lectura ágil, divertida y especialmente reconocible para quienes alguna vez han sentido que la cabeza iba demasiado deprisa. Una novela para reírse, reconocerse y recordar que nadie tiene por qué atravesar solo sus propios miedos.
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