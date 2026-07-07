Verano en juego
TVE pone fecha al regreso del ‘Grand Prix’: Ramón García vuelve con la nueva temporada, que estrena presentador junto a Lalachus
El concurso estrenará sus nuevas entregas el lunes 13 de julio a las 21:45 horas, con Cantalejo y Polinyà como primeros pueblos participantes.
TVE ya tiene fecha para el regreso de ‘Grand Prix’. La nueva temporada del concurso presentado por Ramón García se estrenará el próximo lunes 13 de julio en La 1, a partir de las 21:45 horas, ocupando el hueco que deja ‘La revuelta’ tras el inicio de sus vacaciones estivales.
La cadena pública modificará así la estrategia de emisión respecto al año anterior. El programa arrancará justo después del ‘Telediario 2’, aunque antes de la competición principal se ofrecerá un espacio previo para presentar a los pueblos participantes y evitar un choque directo desde el primer minuto con ‘El hormiguero’.
En la primera entrega se enfrentarán Cantalejo, en Segovia, y Polinyà, en Barcelona. La edición contará con nueve programas en total y reunirá a 12 pueblos, que competirán por clasificarse para una de las dos semifinales y alcanzar después la gran final de 2026. Más allá de la primera entre, el programa enfrentará a Zumarraga (País Vasco) con Balanegra (Andalucía), San Juan de la Rambla (Canarias) contra Quintanar del Rey (Castilla-La Mancha), Altura (Comunidad Valenciana) peleará con Pradejón (La Rioja), Serranillos del Valle (Comunidad de Madrid) se verá las caras con Pravia (Asturias), a la vez que Blanca (Murcia) competirá con Muros (Galicia).
Ramón García volverá a estar acompañado por LalaChus, a la que esta temporada se suma Gorka Rodríguez como nuevo fichaje del formato. Además, el concurso contará con padrinos y madrinas famosos como Boris Izaguirre, Valeria Ros, Fonsi Nieto, Mario Vaquerizo, Garbiñe Muguruza y Melani Olivares, entre otros.
‘Grand Prix’ recuperará algunas de sus pruebas más reconocibles, como ‘La patata caliente’, ‘Los bolos’ o ‘Los troncos locos’. También regresará una de las mecánicas más esperadas por los seguidores del formato: la mítica ‘Cucaña’. Con esta apuesta, La 1 vuelve a confiar sus lunes de verano a uno de sus concursos más familiares.
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