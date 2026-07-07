‘Sueños de libertad’, avance del capítulo de hoy martes 7 de julio: Pablo confiesa a Nieves que Marisol está embarazada

‘Sueños de libertad’ emite este martes 7 de julio, a las 15:45h, un nuevo capítulo en Antena 3, que también estará disponible en atresplayer y Disney+. La entrega situará a Pablo ante una decisión imposible después de conocer el embarazo de Marisol.

La joven será tajante con él: piensa seguir adelante y quiere formar una familia a su lado, incluso le propondrá empezar una nueva vida lejos de Toledo. Pablo, sin embargo, le dejará claro que su única familia es la que tiene con Nieves y sus hijos, aunque se comprometerá a que ni a ella ni al bebé les falte de nada. Después, decidirá contarle la verdad a su mujer, dejándola completamente destrozada.

Mientras tanto, Begoña intentará frenar los rumores que la vinculan con Eduardo. Para ello, hablará con el chófer y pondrá distancia entre ambos, rompiendo su amistad. Más tarde, se plantará ante Gabriel y los dos acordarán mantener de puertas para afuera la apariencia de su matrimonio.

En la fábrica, Miguel comunicará a Paula que sus problemas respiratorios están relacionados con los productos químicos con los que trabaja. El médico le advertirá de que no puede continuar en ese puesto, pero ella se negará a dejarlo porque necesita conservar su empleo.

La fiesta de los trabajadores también avanzará en la cantina. Digna intentará convencer a Damián para que acuda, aunque el patriarca no estará por la labor. Salva empezará a verse superado por la organización del evento, pero contará con el apoyo de Mabel.

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Fina, por su parte, confesará a Claudia que su relación con Marta atraviesa un momento complicado. La fotógrafa siente que la De La Reina no está encajando bien todos los cambios de su vida. Justo entonces, Marta aparecerá en su casa sin avisar, meterá la pata y terminará marchándose.