‘Muñecas rotas’, la novela negra póstuma de Javier Reverte que viaja al Madrid más oscuro del tardofranquismo que atacaba clubes de homosexuales

Madrid, Navidad de 1967. Un grupo de fanáticos ultraderechistas empieza a atacar clubes de homosexuales y obliga a la policía a abrir una investigación en plena España franquista. Ese es el punto de partida de ‘Muñecas rotas’, la nueva obra póstuma de Javier Reverte, una novela negra que combina intriga criminal y contexto histórico.

El caso cae en manos del comisario Valor, un antiguo héroe militar de la Guerra Civil que arrastra sus propias contradicciones. Tiene más de cincuenta años, problemas con el alcohol, afición por el boxeo y una homosexualidad que debe vivir en secreto. Junto a su mano derecha, el inspector Sánchez, se adentrará en una investigación que expone la violencia y los silencios de una época marcada por el miedo.

‘Muñecas rotas’ utiliza los códigos del thriller para retratar un Madrid clandestino, atravesado por la represión política y sexual del tardofranquismo. La novela pone el foco tanto en las víctimas como en los mecanismos sociales que permitieron alimentar el odio, con una trama que conecta aquel pasado con debates todavía presentes.

El libro supone además una nueva oportunidad para reencontrarse con la narrativa de Reverte, conocido por una obra literaria muy vinculada a la historia, la memoria y los conflictos humanos.

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Publicada por Plaza & Janés en junio de 2026, ‘Muñecas rotas’ se presenta como una lectura intensa y directa para los amantes de la novela negra con trasfondo histórico. Sus 224 páginas condensan una investigación criminal que funciona también como retrato de una sociedad obligada a esconder demasiado.