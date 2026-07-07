'Horizonte' cambia de presentadores durante las vacaciones de Iker Jiménez y Carmen Porter

‘Horizonte’ ya ha iniciado su nueva etapa de verano sin Iker Jiménez y Carmen Porter al frente. Tras la despedida temporal de sus presentadores titulares, Cuatro ha mantenido el programa en antena con Beatriz Talegón y Paco Pérez Caballero como conductores.

El relevo se produjo después de que Porter anunciara en directo que tanto ella como Jiménez se marchaban a descansar unos días. “Este señor y yo nos vamos a descansar unos días”, explicó la periodista antes de dejar el formato en manos de parte del equipo.

La presentadora también quiso lanzar un mensaje de confianza hacia sus sustitutos: “Se queda nuestro equipo, que seguro lo harán mejor que nosotros”. Iker Jiménez reaccionó entonces con humor ante esa frase: “Hombre, tampoco es eso”.

Paco Pérea Caballero y Beatriz Talegón en 'Horizonte' / Cuatro

Beatriz Talegón y Paco Pérez Caballero fueron los encargados de presentar la nueva entrega de ‘Horizonte’, manteniendo la línea habitual del programa de Cuatro. No era la primera vez que ambos asumían el mando del espacio, ya que también sustituyeron a Jiménez y Porter durante su ausencia en Semana Santa.

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Con este relevo, ‘Horizonte’ afronta sus emisiones estivales antes del parón definitivo de la temporada. Iker Jiménez y Carmen Porter regresarán tras sus vacaciones, mientras Cuatro continúa aprovechando el rendimiento del formato en el access y en el prime time.