Audiencias TV ayer | '¡De lunes a viernes!' se estrena bien en Telecinco, por encima de la media de la cadena y a solo tres décimas de Sonsoles en coincidencia

La clasificación de España para los cuartos de final del Mundial de fútbol arrasó en televisión y dejó la emisión más vista del año. La victoria frente a Portugal reunió a 10.985.000 espectadores de media y un espectacular 65% de cuota de pantalla en La 1. Más de 15,5 millones de personas conectaron en algún momento con el encuentro, que elevó su seguimiento hasta el 75,2% de share y 17,7 millones de espectadores únicos con la emisión multicanal.

Más allá de La 1, el partido sumó un 3,7% y 617.000 espectadores en Teledeporte, mientras que en La2Cat alcanzó un 11,5% en Cataluña con 319.000 espectadores. DAZN aportó otro 4,6% de cuota y 783.000 espectadores.

El enorme arrastre del encuentro impulsó a 'La Revuelta' de David Broncano, que firmó su mejor dato de share del año al liderar con un 17% y 1.350.000 espectadores en La 1.

La jornada también dejó buenas noticias para Telecinco. El estreno de 'De lunes a viernes' arrancó con un 9% de cuota y 695.000 espectadores, superando la media diaria de la cadena, liderando entre el público femenino y quedándose a solo tres décimas de 'Y ahora Sonsoles' en estricta coincidencia. Antes, 'El verano se mueve' marcó máximo desde su estreno al alcanzar un 7,2% de share y 605.000 espectadores.

En la mañana, La 1 también consiguió un gran dato con el tradicional chupinazo de San Fermín, que reunió a 742.000 espectadores y un 24,3% de cuota de pantalla.

PRIME TIME

La 1

Fútbol: Copa Mundial “Portugal-España”: 10.985.000 (65%)

Camino a NY: 7.054.000 (50,6%)

La Revuelta: 1.350.000 (17%)

Antena 3

El Hormiguero: 462.000 (2,6%)

En tierra lejana: 736.000 (8,5%)

Telecinco

First dates: Summer resort: 425.000 (2,5%)

Universo Calleja: 492.000 (6,5%)

laSexta

El Intermedio: 178.000 (1%)

El Taquillazo “Fuera de carta”: 212.000 (2,6%)

Cuatro

First dates: 230.000 (1,4%)

Viajeros Cuatro: 213.000 (1,2%)

Horizonte: 593.000 (6,7%)

La 2

Trivial pursuit: 199.000 (1,2%)

Cifras y letras: 355.000 (2%)

Cine clásico “Victor, Victoria”: 261.000 (2,1%)

LATE NIGHT

La 1

La Revuelta: 271.000 (8%)

Estudio estadio: Mundial: 163.000 (7,8%)

Antena 3

En tierra lejana: 198.000 (6,7%)

Telecinco

Planeta Calleja: 228.000 (8,3%)

laSexta

Cine “No lo llames amor... llámalo X”: 102.000 (4%)

Cuatro

En guardia: 176.000 (5,9%)

La 2

Cine “La isla”: 76.000 (2,3%)

TARDE

La 1

Teledeporte: directo al mundial: 1.317.000 (13,6%)

Tour de Francia: 981.000 (10,6%)

Directo al grano: 837.000 (10,2%)

Camino a NY: 1.127.000 (13,9%)

FIFA World Cup 2026: 9.732.000 (61,2%)

Antena 3

Sueños de libertad: 1.290.000 (13,8%)

Y ahora Sonsoles: 798.000 (10%)

Pasapalabra: 1.305.000 (12,8%)

Telecinco

Amor... ¡o lo que surja!: 556.000 (5,9%)

El verano se mueve: 605.000 (7,2%)

¡De lunes a viernes!: 695.000 (9%)

Allá tú: 586.000 (6,2%)

laSexta

Zapeando: 581.000 (6,3%)

Más Vale Tarde: 501.000 (6,3%)

laSexta Clave: 263.000 (1,8%)

Cuatro

Todo es mentira: 682.000 (7,7%)

Lo sabe, no lo sabe: 467.000 (6%)

La 2

Saber y ganar: 571.000 (6%)

Grandes documentales: 306.000 (3,5%)

Malas lenguas: 512.000 (6,5%)

Diario de un nómada: 245.000 (3,1%)

Jeopardy: 210.000 (2,1%)

MAÑANA

La 1

La hora de La 1: 346.000 (20,9%)

Mañaneros 360: 413.000 (17,6%)

Vive chupinazo 2026: 742.000 (24,3%)

Mañaneros 360: 937.000 (11,4%)

Antena 3

Espejo Público Verano: 292.000 (11,1%)

Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 795.000 (15,4%)

La ruleta de la suerte: 1.537.000 (20,2%)

Telecinco

La mirada crítica: 246.000 (12,9%)

Vamos a ver verano: 264.000 (8,6%)

El precio justo: 596.000 (8,6%)

laSexta

Equipo de investigación: 55.000 (4,2%)

Aruser@s fresh: 173.000 (8,8%)

Al rojo vivo: 257.000 (6,4%)

Cuatro

¡Toma salami!: 7.000 (0,7%)

Alerta cobra: 15.000 (1,2%)

Alerta cobra: 7.000 (0,5%)

En boca de todos: 257.000 (7,7%)

La 2

Luchadores del mundo: 4.000 (0,4%)

En la naturaleza: 12.000 (0,8%)

El viajero: 20.000 (1,2%)

El Señor de los bosques: 29.000 (1,5%)

El Señor de los bosques: 43.000 (2%)

El Señor de los bosques: 54.000 (2,4%)

Hogares increíbles con Dermot Bannon: 23.000 (0,9%)

Escapadas extraordinarias: 32.000 (1%)

Curro Jiménez: 113.000 (2,8%)

El Cazador: 94.000 (1,4%)

El Cazador: 214.000 (2,4%)

INFORMATIVOS

Sobremesa

Antena 3 Noticias 1: 2.100.000 (22,3%)

Telediario 1: 1.308.000 (14%)

Informativos Telecinco 15h: 754.000 (8%)

Noticias Cuatro 1: 557.000 (7,5%)

laSexta Noticias 14h: 627.000 (7,4%)

Prime Time

laSexta Noticias 20h: 680.000 (7,5%)

Noticias Cuatro 2: 427.000 (4,8%)

Antena 3 Noticias 2: 736.000 (4,7%)

Informativos Telecinco 21h: 273.000 (1,8%)

Mañana

Telediario matinal: 146.000 (23,5%)

Antena 3 Noticias de la mañana: 207.000 (15,9%)

El Matinal: 178.000 (12,4%)

RANKING

Diario: La 1 (29,2%), Antena 3 (9,8%), Telecinco (5,9%), Cuatro (4,9%), laSexta (4,2%), La 2 (3,5%).

Noticias relacionadas

Mensual: La 1 (20,3%), Antena 3 (11,3%), Telecinco (6,8%), Cuatro (5,3%), laSexta (5%), La 2 (3,4%).