‘Sueños de libertad’, avance semanal: Beatriz inicia su plan contra Begoña y Marisol destroza a Nieves con su embarazo

‘Sueños de libertad’ emite nuevos capítulos entre el lunes 6 y el viernes 10 de julio en Antena 3, también disponibles en atresplayer y Disney+. La serie afronta una semana marcada por el giro provocado tras la muerte de Brossard: su hijo Hugo decide mantener la producción en Toledo y evitar despidos, dando un respiro inesperado a la colonia y a los De La Reina.

Lunes 6 de julio, capítulo 597

La fábrica recibirá una noticia decisiva cuando Pablo Salazar comunique a Gabriel que Hugo Brossard ha decidido mantenerlo como director financiero y que no habrá despidos. Digna propondrá celebrarlo con una fiesta para los trabajadores en la cantina, mientras Begoña seguirá preocupada por Julia tras los rumores sobre su relación con Eduardo. El chófer intentará presentar su dimisión a Damián, pero este la rechazará para no alimentar más habladurías.

Tasio acudirá al dispensario por sus problemas para dormir y Miguel le recomendará visitar a un psiquiatra. Después, el joven se cruzará con Paula y le dejará claro que es mejor que no les vean juntos. La operaria también pasará por la consulta al empezar a notar problemas respiratorios. Además, Claudia reconocerá ante Valentina lo que siente por Miguel y decidirá pedirle una nueva cita. La estabilidad de los Salazar saltará por los aires cuando Marisol reaparezca para decirle a Pablo que está embarazada.

Martes 7 de julio, capítulo 598

Pablo no conseguirá quitarse de la cabeza el embarazo de Marisol, mientras Nieves insiste en organizar una escapada a la playa. La joven será tajante con él: quiere seguir adelante con el embarazo, formar una familia y empezar una vida lejos de Toledo. Pablo, sin embargo, le dejará claro que su familia es Nieves y sus hijos, aunque se comprometerá a hacerse cargo de ella y del bebé. Después, decidirá contárselo todo a su mujer, dejándola completamente destrozada.

Begoña pondrá distancia con Eduardo para frenar los rumores y pactará con Gabriel mantener las apariencias de su matrimonio. Miguel confirmará a Paula que sus problemas respiratorios están relacionados con los productos químicos de la fábrica, aunque ella se negará a abandonar su empleo. Fina, por su parte, confesará a Claudia que su relación con Marta no atraviesa un buen momento. La De La Reina intentará acercarse a ella, pero meterá la pata al presentarse en su casa sin avisar.

Miércoles 8 de julio, capítulo 599

Gabriel presionará a don Agustín para que defienda públicamente el honor de Begoña en su homilía. Incluso le amenazará con convencer a los franceses del cierre de la parroquia si no obedece. El párroco terminará cumpliendo con su petición, mientras Beatriz estallará de celos al ver cómo Gabriel se implica en proteger a su esposa. Él no aceptará sus reproches y le recordará cuál es su lugar.

Marta compartirá con Digna sus miedos sobre Fina y reconocerá que teme perderla por su actitud. La fotógrafa la llamará para hablar y tratar de aclarar las cosas. Mientras tanto, Nieves pedirá a Pablo mantener en secreto el embarazo de Marisol para que sus hijos no se enteren todavía. Miguel hablará con Tasio para que Paula sea reubicada en la fábrica por motivos de salud y, después, aceptará tener una cita con Claudia.

Jueves 9 de julio, capítulo 600

Tasio se comprometerá a buscar un puesto seguro para Paula y planteará el asunto a Pablo y Marta. Sin conocer de quién se trata, Marta propondrá llevarla a la tienda, pero cambiará de opinión al descubrir que la trabajadora es la antigua amante de su hermano. La decisión quedará en manos de Claudia, que se negará rotundamente a aceptarla.

Nieves se apoyará en Begoña tras conocer el embarazo de Marisol, mientras Pablo tratará de convencer a la joven de que abandone Toledo a cambio de pagarle un piso. Ella rechazará la propuesta. En la cantina, Mabel intentará avanzar con Salva, pero él preferirá esperar hasta que su relación esté más consolidada. Marta y Fina lograrán reconciliarse después de hablar de sus reproches pendientes. El capítulo terminará con un movimiento inquietante de Beatriz: dará leche de fórmula a Juanito para intentar que rechace la leche materna de Begoña.

Viernes 10 de julio, capítulo 601

Begoña se enterará por Valentina de que ella y Andrés han roto su relación y no podrá evitar sentirse culpable por cómo acabaron las cosas entre ellos. Eduardo, todavía lleno de dudas sobre Roque, decidirá visitarle presentándose como su tío. Allí descubrirá que Federico dejó escrita una carta antes de morir.

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Claudia se desahogará con Manuela después de que Miguel huyera cuando intentó cogerle de la mano, y su tía no dudará en opinar sobre la actitud del doctor. Tasio seguirá buscando una solución para Paula tras la negativa de Marta y Claudia, por lo que acabará pidiendo un favor desesperado a Gabriel. Marisol, al descubrir que Nieves ya sabe lo de su embarazo, decidirá enfrentarse directamente a ella. Además, Cloe propondrá a Fina encargarse de fotografiar la fiesta de los trabajadores tras quedarse sin fotógrafo.