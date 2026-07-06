Episodio 597
‘Sueños de libertad’, avance del capítulo de hoy lunes 6 de julio: Marisol reaparece y confiesa a Pablo que está embarazada
La serie de Antena 3 también dará un giro al futuro de la fábrica, después de que Hugo Brossard decida mantener la producción en Toledo.
‘Sueños de libertad’ emite este lunes 6 de julio un nuevo capítulo en Antena 3, que también estará disponible en atresplayer y Disney+. La entrega abrirá la semana con una noticia decisiva para los De La Reina: Hugo Brossard seguirá confiando en Gabriel como director financiero y no habrá despidos en la fábrica.
La decisión supondrá un alivio para toda la colonia después de días de incertidumbre. Digna propondrá organizar una fiesta con los trabajadores para celebrar que la fábrica seguirá abierta, y Pablo ofrecerá la cantina como lugar para el encuentro. Damián, sin embargo, no estará muy dispuesto a acudir pese a la insistencia de su entorno.
Begoña continuará preocupada por Julia tras los rumores sobre su relación con Eduardo. El chófer, consciente del daño que puede provocar esa situación, hablará con Damián para presentar su dimisión, aunque el patriarca rechazará su marcha para evitar que las habladurías cobren todavía más fuerza.
Tasio acudirá al dispensario para contarle a Miguel que tiene problemas para dormir, y el médico le aconsejará acudir a un psiquiatra. Paula también visitará al doctor al empezar a notar dificultades respiratorias, mientras Tasio le dejará claro que es mejor que no les vean juntos.
En paralelo, Claudia se sincerará con Valentina sobre lo que siente por Miguel y decidirá pedirle una nueva cita. Pero el gran golpe del capítulo llegará al final, cuando Marisol reaparezca para contarle a Pablo que está embarazada, amenazando la estabilidad que los Salazar acababan de empezar a recuperar.
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