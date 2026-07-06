Paqui ‘La Coles’ reaparece en ‘Fiesta’ arruinada y viviendo como okupa: “Necesito que me ayuden”

Paqui Muñoz, conocida popularmente como Paqui ‘La Coles’, ha vuelto a la televisión en una situación muy distinta a la que la hizo conocida hace más de una década. ‘Fiesta’ se desplazó hasta Ubrique para mostrar el complicado momento que atraviesa la gaditana, que asegura vivir en una casa abandonada y sin recursos suficientes para salir adelante.

La reportera Arabella Otero habló con ella en su localidad, donde Paqui explicó que su situación ha empeorado desde su última aparición en el programa. “Cuando yo estuve en vuestro programa mi situación ya era grave, pero ahora es mucho peor. Ya no puedo aguantar más, la situación es insostenible y necesito que me ayuden”, afirmó ante las cámaras.

La excolaboradora relató que padece fibromialgia, cobra una pensión de incapacidad y se ocupa de su hijo de 14 años mientras el padre del menor trabaja durante todo el día. En medio de ese contexto, reconoció encontrarse al límite y llegó a decir que solo tiene “ganas de morirse”, reflejando la angustia con la que afronta su día a día.

Sobre la vivienda en la que se encuentra, Paqui aseguró que no le pertenece: “Estoy viviendo en un piso que no es de nadie, no lo tiene ninguna familia, es de la Junta de Andalucía. Como estoy desesperada me metí dentro y aquí sigo”. Según su versión, la casa había pertenecido a un hombre fallecido hace tres meses y quedó abierta tras su muerte.

Su popularidad llegó en 2011, cuando acudió a distintos programas para hablar de su supuesta relación con Víctor Janeiro, hermano de Jesulín de Ubrique, cuando él estaba con Beatriz Trapote. Aquellas intervenciones la convirtieron en un personaje recurrente de la crónica social, aunque con el tiempo se alejó del foco mediático.

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Ahora, Paqui ha utilizado su regreso a televisión para reclamar ayuda institucional: “He hablado con el alcalde del pueblo, he presentado todos los documentos médicos que se me han pedido y no he recibido ningún tipo de ayuda”, lamentó antes de resumir su petición en una frase: “Quiero una vivienda digna”.