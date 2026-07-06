Maxi Iglesias renueva con Timberland Eyewear y refuerza su vínculo con la moda más funcional

Maxi Iglesias seguirá unido a Timberland Eyewear durante 2026. La marca ha anunciado la renovación de su colaboración con el actor, consolidando una alianza basada en la autenticidad, la confianza y una forma natural de entender el estilo en el día a día.

La elección de Iglesias responde a su perfil dentro del panorama audiovisual español y a una imagen asociada a la vida activa, la naturaleza y la moda funcional. Timberland Eyewear considera que el intérprete encaja con una identidad marcada por diseños versátiles, resistentes y pensados para acompañar distintos ritmos de vida.

Esta nueva etapa se desarrollará a lo largo del año mediante contenidos exclusivos en redes sociales y varias acciones especiales. El objetivo será reforzar la conexión entre la marca, el actor y una comunidad interesada en propuestas que combinan diseño, comodidad y personalidad.

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Timberland, fundada en 1973 y reconocida internacionalmente por su vínculo con la vida al aire libre, mantiene en su línea eyewear esa combinación entre resistencia, estilo y espíritu aventurero que ha definido a la marca durante décadas. Con Maxi Iglesias, la firma refuerza ahora esa apuesta por una imagen cercana, actual y preparada para cualquier escenario.