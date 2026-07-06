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Confesión personal

Gabriella Hahlingag revela que se quedó embarazada de Álex Girona en un reality de Mediaset

La influencer ha contado a Mami de Tres que en aquel momento se planteaba seguir adelante y formar una familia con su entonces pareja.

Gabriella y Álex en 'Los vecinos de la casa de al lado'

Gabriella y Álex en 'Los vecinos de la casa de al lado' / Mediaset Infinity

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Carlos Merenciano

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Madrid
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Gabriella Hahlingag ha compartido una de las experiencias más delicadas de su relación con Álex girona. En una conversación con la influencer Helena Fernández, conocida como Mami de Tres, la exconcursante de 'La isla de las tentaciones' ha revelado que se quedó embarazada durante su etapa junto a él.

“Yo en ‘Los vecinos de la casa de al lado’ me quedé embarazada de Álex”, contó Gabriela. La confesión dio pie a una charla íntima en la que explicó que, en aquel momento, sí se imaginaba continuando su vida con su entonces pareja: “Te puedo asegurar que yo hubiera seguido toda mi vida con él”.

La influencer también relató que no llegó a seguir adelante con el embarazo. “No sé si por los nervios, o con el estrés, tuve un aborto”, explicó antes de admitir que, con el paso del tiempo, ha llegado a preguntarse qué habría ocurrido si aquella situación hubiera tenido otro desenlace: “Luego me planteé: ‘¿Y si yo hubiera decidido seguir para delante?’”.

Mami de Tres le respondió con naturalidad y le recordó que habría podido criar a su hijo aunque la relación con el padre no hubiera continuado. Gabriela coincidió en que lo importante habría sido mantener una buena relación para que el menor pudiera contar con una estructura familiar, incluso sin que sus padres siguieran juntos.

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A pesar de esas dudas, Gabriella aseguró que actualmente se encuentra bien: “Yo a día de hoy estoy muy feliz como estoy y tal, pero a veces digo: ‘¿Y si yo hubiera tenido un hijo?’”. Mami de Tres cerró la conversación con un mensaje de apoyo: “Serías muy buena madre. Y te digo una cosa: los que te juzgan y opinan de ti no tienen ni idea de que eres una tía maravillosa”.

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