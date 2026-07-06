España - Portugal, partido de hoy del Mundial 2026: horario, dónde ver en TV y qué se juegan

España y Portugal se enfrentan este lunes 6 de julio en uno de los partidos más esperados de los octavos de final del Mundial 2026. El duelo se disputará a las 21:00 horas, en horario peninsular español, en el estadio de Dallas, situado en Arlington, Texas.

El partido podrá verse en directo y en abierto a través de La 1 y RTVE Play. Además, también estará disponible en DAZN, plataforma que cuenta con derechos de emisión del Mundial.

La Selección llega a esta eliminatoria después de superar a Austria en la ronda anterior, mientras que Portugal accedió a octavos tras imponerse a Croacia. El ganador del encuentro logrará el pase a cuartos de final y se medirá al vencedor del cruce entre Francia y Marruecos.

El duelo llega con varios nombres propios sobre el césped. España cuenta con futbolistas como Lamine Yamal, Pedri, Rodri y Unai Simón, mientras Portugal mantiene a Cristiano Ronaldo como una de sus grandes referencias, acompañado por jugadores como Bruno Fernandes o Bernardo Silva.

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El último precedente entre ambas selecciones añade más interés al partido. España y Portugal se midieron en la final de la UEFA Nations League 2025, que terminó con empate 2-2 y triunfo portugués en la tanda de penaltis. Ahora, el Mundial vuelve a cruzar a los dos vecinos en una cita decisiva y sin margen de error.