Audiencias TV ayer | El Mundial pulveriza audiencias con la sorprendente caída de Brasil, firmando el partido más visto en el que no ha jugado España

La inesperada derrota de Brasil ante Noruega monopolizó la atención de la audiencia este domingo 5 de julio. El encuentro del Mundial emitido en La 1 se convirtió en lo más visto del día en televisión al reunir a 4.863.000 espectadores y alcanzar un espectacular 41,2% de cuota de pantalla, siendo además el partido sin la selección española más visto del campeonato.

Entre las cadenas comerciales, 'Fiesta' lideró la franja de la tarde con un 9,5% de share y 756.000 espectadores en Telecinco, mientras que previamente 'El show de Paz' firmó su mejor resultado desde el estreno al alcanzar un 7,9% de cuota y 680.000 espectadores.

En el prime time, laSexta logró plantar cara al fútbol con 'Anatomía de...', que creció hasta el 5,6% de share y reunió a 631.000 espectadores. Por su parte, 'Una nueva vida', en Antena 3, registró 742.000 espectadores de media y un 7,2% de cuota de pantalla.

PRIME TIME

La 1

Fútbol: Mundial “Brasil-Noruega”: 4.863.000 (41,2%)

Antena 3

Una nueva vida: 742.000 (7,2%)

Telecinco

Cine 5 estrellas “La casa Gucci”: 473.000 (4,9%)

laSexta

Anatomía de…: 631.000 (5,6%)

Anatomía de…: 311.000 (2,6%)

Anatomía de…: 158.000 (2,2%)

Cuatro

Cuarto milenio. Arrancando la nave T21: 390.000 (4%)

Cuarto milenio: 329.000 (3,1%)

La 2

Imprescindibles: 257.000 (2,3%)

La Calaf: intermediaria de guardia: 258.000 (2,3%)

Me meto en un jardín: 411.000 (3,4%)

Me meto en un jardín: 295.000 (2,8%)

LATE NIGHT

La 1

Cine “Wonder Woman 1984”: 907.000 (21,3%)

Antena 3

Una nueva vida: 178.000 (5,3%)

Telecinco

Planeta Calleja: 93.000 (3,2%)

laSexta

Anatomía de…: 81.000 (2,4%)

Cuatro

Cuarto milenio: 192.000 (5,7%)

La 2

Grandes maricas y bolleras de la historia: 82.000 (1,8%)

Documentos TV: 17.000 (0,8%)

TARDE

La 1

Teledeporte. Directo al mundial: 1.305.000 (14,6%)

Superestrellas: Nicole Kidman “Australia”: 1.031.000 (12,1%)

Superestrellas: Nicole Kidman 2 “Lion”: 806.000 (10,2%)

Aquí la Tierra: 1.015.000 (12,8%)

Antena 3

Multicine “Paralizada por el miedo”: 839.000 (9,7%)

Multicine 2 “La au pair”: 804.000 (9,9%)

Multicine 3 “Un amor único”: 546.000 (6,9%)

Telecinco

El show de Paz: 680.000 (7,9%)

Fiesta: 756.000 (9,5%)

laSexta

Cine “La última jugada”: 412.000 (4,7%)

Cine 2 “El método Williams”: 421.000 (5,2%)

Cuatro

Home Cinema “Destino oculto”: 606.000 (7,0%)

Home Cinema 2 “El secreto de Thomas Crown”: 513.000 (6,4%)

La 2

Saber y ganar: Fin de semana: 355.000 (4,0%)

Tour de Francia “Tarragona-Barcelona”: 562.000 (6,5%)

Grandes documentales: 266.000 (3,2%)

Documentales de La 2: 238.000 (3,0%)

De tapas por España: 227.000 (2,9%)

La gran aventura de la lengua española: 118.000 (1,4%)

MAÑANA

La 1

Agrosfera: 132.000 (22,3%)

Viaje al centro de la tele: 261.000 (10,0%)

Viaje al centro de la tele: 399.000 (12,8%)

Viaje al centro de la tele: 495.000 (12,7%)

D Corazón: 717.000 (11,7%)

Antena 3

Los más…: 51.000 (3,7%)

La Voz Kids: Audiciones: 176.000 (5,6%)

Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 360.000 (7,8%)

Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 604.000 (11,5%)

La ruleta de la suerte: 1.247.000 (17,4%)

Telecinco

Got Talent España: 66.000 (4,5%)

El precio justo: 176.000 (5,8%)

El precio justo: 302.000 (7,1%)

El precio justo: 408.000 (6,0%)

laSexta

Equipo de investigación: 27.000 (4,0%)

Aruser@s Weekend: 172.000 (9,4%)

Equipo de investigación: 192.000 (6,5%)

Equipo de investigación: 249.000 (6,8%)

Equipo de investigación: 330.000 (6,7%)

Cuatro

¡Toma salami!: 3.000 (0,5%)

¡Toma salami!: 19.000 (2,5%)

Volando voy: 65.000 (5,1%)

Volando voy: 222.000 (8,7%)

Viajeros Cuatro: 242.000 (7,2%)

Viajeros Cuatro: 403.000 (8,4%)

La 2

Planeta en peligro: 20.000 (2,6%)

Los conciertos de La 2: 41.000 (3,4%)

Medina: 26.000 (1,7%)

Buenas noticias TV: 56.000 (2,9%)

Shalom: 43.000 (2,0%)

Últimas preguntas: 67.000 (2,7%)

El día del señor: 202.000 (7,0%)

Pueblo de Dios: 141.000 (4,4%)

El viajero: 92.000 (2,6%)

Zoom tendencias: 62.000 (1,5%)

Flash moda: 68.000 (1,5%)

El escarabajo verde: 83.000 (1,5%)

Caminos de Sefarad: diario de una ciclista: 124.000 (1,8%)

Saber y ganar: Fin de semana: 139.000 (1,7%)

INFORMATIVOS

Sobremesa

Antena 3 Noticias 1: 1.890.000 (21,4%)

Telediario 1: 1.244.000 (14,4%)

Noticias Cuatro 1: 709.000 (10,2%)

Informativos Telecinco 15h: 640.000 (7,3%)

laSexta Noticias 14h: 452.000 (6,6%)

Prime Time

Telediario 2: 1.450.000 (16,3%)

Antena 3 Noticias 2: 1.126.000 (12,6%)

Informativos Telecinco 21h: 687.000 (7,8%)

Noticias Cuatro 2: 610.000 (7,7%)

laSexta Noticias 20h: 497.000 (6,3%)

RANKING

Diario: La 1 (19,3%), Antena 3 (9,1%), Telecinco (6,5%), Cuatro (5,6%), laSexta (4,8%), La 2 (3,1%).

Noticias relacionadas

Mensual: La 1 (18%), Antena 3 (11,8%), Telecinco (7%), Cuatro (5,5%), laSexta (5,1%), La 2 (3,3%).