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Domingo 5 de julio

Audiencias TV ayer | El Mundial pulveriza audiencias con la sorprendente caída de Brasil, firmando el partido más visto en el que no ha jugado España

Telecinco lidera entre las cadenas comerciales con 'Fiesta' y 'El show de Paz' marca máximo.

Brasil-Noruega

Brasil-Noruega / RTVE

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Carlos Merenciano

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Madrid
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La inesperada derrota de Brasil ante Noruega monopolizó la atención de la audiencia este domingo 5 de julio. El encuentro del Mundial emitido en La 1 se convirtió en lo más visto del día en televisión al reunir a 4.863.000 espectadores y alcanzar un espectacular 41,2% de cuota de pantalla, siendo además el partido sin la selección española más visto del campeonato.

Entre las cadenas comerciales, 'Fiesta' lideró la franja de la tarde con un 9,5% de share y 756.000 espectadores en Telecinco, mientras que previamente 'El show de Paz' firmó su mejor resultado desde el estreno al alcanzar un 7,9% de cuota y 680.000 espectadores.

En el prime time, laSexta logró plantar cara al fútbol con 'Anatomía de...', que creció hasta el 5,6% de share y reunió a 631.000 espectadores. Por su parte, 'Una nueva vida', en Antena 3, registró 742.000 espectadores de media y un 7,2% de cuota de pantalla.

PRIME TIME

La 1

Fútbol: Mundial “Brasil-Noruega”: 4.863.000 (41,2%)

Antena 3

Una nueva vida: 742.000 (7,2%)

Telecinco

Cine 5 estrellas “La casa Gucci”: 473.000 (4,9%)

laSexta

Anatomía de…: 631.000 (5,6%)

Anatomía de…: 311.000 (2,6%)

Anatomía de…: 158.000 (2,2%)

Cuatro

Cuarto milenio. Arrancando la nave T21: 390.000 (4%)

Cuarto milenio: 329.000 (3,1%)

La 2

Imprescindibles: 257.000 (2,3%)

La Calaf: intermediaria de guardia: 258.000 (2,3%)

Me meto en un jardín: 411.000 (3,4%)

Me meto en un jardín: 295.000 (2,8%)

LATE NIGHT

La 1

Cine “Wonder Woman 1984”: 907.000 (21,3%)

Antena 3

Una nueva vida: 178.000 (5,3%)

Telecinco

Planeta Calleja: 93.000 (3,2%)

laSexta

Anatomía de…: 81.000 (2,4%)

Cuatro

Cuarto milenio: 192.000 (5,7%)

La 2

Grandes maricas y bolleras de la historia: 82.000 (1,8%)

Documentos TV: 17.000 (0,8%)

TARDE

La 1

Teledeporte. Directo al mundial: 1.305.000 (14,6%)

Superestrellas: Nicole Kidman “Australia”: 1.031.000 (12,1%)

Superestrellas: Nicole Kidman 2 “Lion”: 806.000 (10,2%)

Aquí la Tierra: 1.015.000 (12,8%)

Antena 3

Multicine “Paralizada por el miedo”: 839.000 (9,7%)

Multicine 2 “La au pair”: 804.000 (9,9%)

Multicine 3 “Un amor único”: 546.000 (6,9%)

Telecinco

El show de Paz: 680.000 (7,9%)

Fiesta: 756.000 (9,5%)

laSexta

Cine “La última jugada”: 412.000 (4,7%)

Cine 2 “El método Williams”: 421.000 (5,2%)

Cuatro

Home Cinema “Destino oculto”: 606.000 (7,0%)

Home Cinema 2 “El secreto de Thomas Crown”: 513.000 (6,4%)

La 2

Saber y ganar: Fin de semana: 355.000 (4,0%)

Tour de Francia “Tarragona-Barcelona”: 562.000 (6,5%)

Grandes documentales: 266.000 (3,2%)

Documentales de La 2: 238.000 (3,0%)

De tapas por España: 227.000 (2,9%)

La gran aventura de la lengua española: 118.000 (1,4%)

MAÑANA

La 1

Agrosfera: 132.000 (22,3%)

Viaje al centro de la tele: 261.000 (10,0%)

Viaje al centro de la tele: 399.000 (12,8%)

Viaje al centro de la tele: 495.000 (12,7%)

D Corazón: 717.000 (11,7%)

Antena 3

Los más…: 51.000 (3,7%)

La Voz Kids: Audiciones: 176.000 (5,6%)

Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 360.000 (7,8%)

Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 604.000 (11,5%)

La ruleta de la suerte: 1.247.000 (17,4%)

Telecinco

Got Talent España: 66.000 (4,5%)

El precio justo: 176.000 (5,8%)

El precio justo: 302.000 (7,1%)

El precio justo: 408.000 (6,0%)

laSexta

Equipo de investigación: 27.000 (4,0%)

Aruser@s Weekend: 172.000 (9,4%)

Equipo de investigación: 192.000 (6,5%)

Equipo de investigación: 249.000 (6,8%)

Equipo de investigación: 330.000 (6,7%)

Cuatro

¡Toma salami!: 3.000 (0,5%)

¡Toma salami!: 19.000 (2,5%)

Volando voy: 65.000 (5,1%)

Volando voy: 222.000 (8,7%)

Viajeros Cuatro: 242.000 (7,2%)

Viajeros Cuatro: 403.000 (8,4%)

La 2

Planeta en peligro: 20.000 (2,6%)

Los conciertos de La 2: 41.000 (3,4%)

Medina: 26.000 (1,7%)

Buenas noticias TV: 56.000 (2,9%)

Shalom: 43.000 (2,0%)

Últimas preguntas: 67.000 (2,7%)

El día del señor: 202.000 (7,0%)

Pueblo de Dios: 141.000 (4,4%)

El viajero: 92.000 (2,6%)

Zoom tendencias: 62.000 (1,5%)

Flash moda: 68.000 (1,5%)

El escarabajo verde: 83.000 (1,5%)

Caminos de Sefarad: diario de una ciclista: 124.000 (1,8%)

Saber y ganar: Fin de semana: 139.000 (1,7%)

INFORMATIVOS

Sobremesa

Antena 3 Noticias 1: 1.890.000 (21,4%)

Telediario 1: 1.244.000 (14,4%)

Noticias Cuatro 1: 709.000 (10,2%)

Informativos Telecinco 15h: 640.000 (7,3%)

laSexta Noticias 14h: 452.000 (6,6%)

Prime Time

Telediario 2: 1.450.000 (16,3%)

Antena 3 Noticias 2: 1.126.000 (12,6%)

Informativos Telecinco 21h: 687.000 (7,8%)

Noticias Cuatro 2: 610.000 (7,7%)

laSexta Noticias 20h: 497.000 (6,3%)

RANKING

Diario: La 1 (19,3%), Antena 3 (9,1%), Telecinco (6,5%), Cuatro (5,6%), laSexta (4,8%), La 2 (3,1%).

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Mensual: La 1 (18%), Antena 3 (11,8%), Telecinco (7%), Cuatro (5,5%), laSexta (5,1%), La 2 (3,3%).

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