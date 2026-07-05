Verdeliss, Yuli Cagna ('Tentaciones'), Daniela Requena y Ricky García inauguran el Legend of the Seas, el nuevo crucero de Royal Caribbean

Tras muchos meses de intensos preparativos, el Legend of the Seas ya surca las aguas del mar Mediterráneo. El nuevo e imponente buque de Royal Caribbean, actualmente el crucero más grande del mundo con capacidad para 7.600 pasajeros, realizó esta semana su viaje inaugural desde Málaga hasta el puerto de Civitavecchia en Roma, con la asistencia de los principales directivos de la compañía, numerosos representantes de agencias de viajes de toda España, así como de creadores de contenido digital y rostros de la televisión como Verdeliss, Yuli Cagna, participante de la última edición de 'La isla de las tentaciones', Daniela Requena, Ricky García, director de YOTELE y colaborador de 'Fiesta' en Telecinco, y Manuel Alonso (@manulosoo), entre otros.

Todos se subieron a bordo para estrenar el tercer barco de la clase Icon de Royal Caribbean, tras el Icon of the Seas y el Star of the Seas, y disfrutar de su amplia oferta de actividades y de sus inigualables instalaciones, distribuidas en ocho barrios temáticos, cada uno con su propia identidad, entre los que destaca el Central Park, con un impresionante jardín exterior que atraviesa el barco con más de 33.000 plantas y árboles naturales.

Además de sus siete piscinas diferenciadas por tipo de público, incluyendo The Hideaway (la primera piscina infinita suspendida a 47 metros sobre el mar), el mayor parque acuático en alta mar compuesto por 7 toboganes y un simulador aprender a hacer surf, el programa de entretenimiento incluye la posibilidad de hacer escalada en un espectacular rocódromo y de sobrevolar por encima del mar a 47 metros de altura en una tirolina de vértigo no apta para cardíacos, una de las propuestas más originales y mejor valoradas por los invitados a este primer viaje del Legend of the Seas.

Como suele ser habitual en los barcos de Royal Caribbean, los espectáculos en directo vuelven a ser de primer nivel, con propuestas de teatro musical ('Charlie y la fábrica de chocolate') y sorprendentes y arriesgadas propuestas escénicas en su enorme pista de patinaje sobre hielo y en el AquaTheater, que cuenta con reputados acróbatas que saltan desde 18 metros de altura en una cascada de agua de 17 metros.

En el ámbito gastronómico, el barco ofrece una gran variedad de posibilidades, con un total de 40 espacios distintos en los que poder comer, que incluye 28 restaurantes, con conceptos diversos que van desde el clásico buffet libre de gran variedad, hasta la cocina de especialidad asiática, italiana y griega, o el Hollywoodland Supper Club, que recrea el Hollywood clásico con gastronomía y ambientación temática. Además, el nuevo barco cuenta con espacios minimalistas como el Royal Railway– Legend Station, una experiencia de cena inmersiva ambientada en un vagón de tren inspirado en la Ruta de la Seda.

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Tras este viaje inaugural desde Málaga, el Legend of the Seas ofrecerá cruceros de entre 3 y 7 días durante todo el verano por el Mediterráneo Occidental con salidas desde Barcelona y Roma, antes de poner rumbo al Caribe el próximo invierno.