Paz Padilla entierra el hacha de guerra con Aramís Fuster tras 10 años de enemistad: "Te pido perdón para acabar con esta mala racha"

'El show de Paz' sigue buscando consolidar su tendencia al alza en audiencias. Tras subir un punto respecto a su anterior entrega, el programa dominical ha apostado fuerte esta semana por la nostalgia y el salseo televisivo, resolviendo una de las cuentas pendientes más sonadas de su presentadora: su histórico conflicto con Aramís Fuster.

Para entender el origen del conflicto hay que remontarse diez años atrás, en el plató de 'Sálvame'. En aquel momento, la máxima autoridad en ocultismo abandonó el programa entre lágrimas tras sentir que los colaboradores se burlaban de sus problemas de salud. Lejos de calmar las aguas, Paz Padilla la despidió cantándole una saeta en tono de mofa, un gesto que Aramís nunca perdonó, fulminando a la gaditana e incluyéndola de inmediato en su temido "libro negro".

El reencuentro comenzó con una Paz Padilla dispuesta a todo para romper su "maldición". Nada más arrancar la emisión, la humorista conectaba desde el pasillo de los exteriores: "Hace diez años cometí un error, canté una saeta en este mismo pasillo y fui castigada por la sombra, por el más allá y porque ofendí a una de las personas más importantes del ocultismo. Quiero que Aramís me perdone, quiero volver a ser su amiga y perder esta racha de mala suerte. ¡Fuera, atrás!", aseveraba la presentadora.

Mientras tanto, la vidente esperaba en la sala VIP con su habitual magnetismo y lanzando una seria advertencia: "Si no me pides perdón, estás acabada. Pero perdón de rodillas, ¿eh? ¡Game over! Idiomas, querida".

El clímax del programa llegó en los minutos finales con el esperado cara a cara en plató. Paz Padilla no dudó en mostrarse vulnerable: "La vida me ha golpeado desde entonces y no sé si ha sido labor tuya, pero me gustaría arreglar esto", confesaba antes de agasajar a la invitada con una serie de curiosas ofrendas entregadas por sus colaboradores.

Aramís, visiblemente más receptiva, reconoció el dolor del pasado: "Por una tontería, aunque para mí fue muy doloroso, yo no tengo nada en contra de ella, pero mi libro negro tiene vida propia". Fue entonces cuando llegó el momento cumbre de la noche. La presentadora dejó a un lado su faceta más gamberra para apelar a la persona detrás del personaje.

"Como Mari Paz, te pido perdón si la Paz Padilla 'show' o actriz en algún momento te ofendió. De verdad que no me cuesta arrodillarme. Nunca pensé que cantarte una saeta te iba a hacer sufrir", suplicó Paz. "Tú sabes que yo estaba recién salida del hospital (...) venía muy débil. Quizás hiciste lo que te pidieron y ordenaron, pero yo no te guardo rencor. Ya te has arrodillado, levántate", le pidió la futuróloga.

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Para sellar la paz definitiva, ambas se fundieron en un emotivo abrazo y, demostrando que el sentido del humor todo lo cura, terminaron el programa cantando una saeta juntas.