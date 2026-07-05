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Sábado 4 de julio

Audiencias TV ayer: El Mundial arrasa, 'Malas lenguas' supera a La Sexta y 'El show de Paz' mejora por la tarde

El desfile del Orgullo pincha en RTVE y 'La Voz Kids' y 'Hay una cosa que te quiero decir' acusan su enfrentamiento con el fútbol

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Redacción Yotele

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Madrid
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El Mundial vuelve a ser motivo de alegría para TVE, que ayer emitió el partido entre Paraguay y Francia de los octavos de final y consiguió un espectacular 32,5% de share, siendo líder absoluto de la noche.

Ese buen dato, sin embargo, contrasta con el pinchazo tanto en La 1 como en La 2 del desfile del Orgullo, que se conforma con un bajo 6,1% en la primera cadena y un 2,1% en la segunda.

Volviendo a la noche, 'La Voz Kids' emitió una nueva entrega de asaltos que se vio totalmente eclipsada por el fútbol. Aun así, el programa de Eva González consigue mantener el doble dígito con un 10% y 792.000 seguidores. Lo mismo le sucedió a 'Hay una cosa que te quiero decir', que en su caso se conforma con un 7,9% y 548.000 epectadores.

La batalla particular entre 'Malas Lenguas Noche' y 'laSexta Xplica' se saldó ayer con la segunda victoria del programa de TVE. Jesús Cintora y compañía resistieron mejor (4,3%) al fútbol que José Yélamo y los suyos (3,7%).

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Por la tarde, 'El Show de Paz' mejora sus datos con su tercera entrega y logra atrapar al 7,7% de la audiencia, lo que se traduce en 610.000 apoyos.

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