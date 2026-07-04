'Tu cara me suena 13' ya tiene a su primer finalista en una semifinal marcada por el debut de María José Campanario

'Tu cara me suena 13' encara su recta final en Antena 3 y ya conoce el nombre de su primer duelista oficial. El talent show de Gestmusic cumplió con todos los pronósticos y otorgó el primer pase de la edición a J Kbello, el gran favorito y el concursante más laureado de la temporada.

Una Gala 12 marcada por las "votaciones de compensación" del jurado y por el triunfo de María Parrado, que se postula oficialmente como la gran rival a batir de cara a la última gala del formato.

J Kbello, primer finalista entre lágrimas

Con un total de 249 puntos en la clasificación general, el aspirante del 'Benidorm Fest 2025' se ha proclamado matemáticamente primer finalista del concurso. Kbello no pudo contener la emoción al celebrarlo con sus compañeros:

"Nos lo hemos currado muchísimo, nos hemos apoyado todos y ha sido la mejor etapa de mi vida gracias a vosotros", confesó entre lágrimas.

Curiosamente, el participante recibió las notas más bajas de la noche por parte del jurado, una estrategia que Àngel Llàcer se encargó de justificar: "Hemos hecho cálculos y sabemos que estará en la final sí o sí. Eso nos permite poder puntuar alto a otras personas porque, si no, él siempre tendría los 12".

María Parrado brilla como Céline Dion y cede su premio

La otra gran protagonista de la noche fue María Parrado, que sumó su tercera victoria de la edición gracias a una impecable imitación de Céline Dion. Sin embargo, el gran momentazo de la cantante llegó a la hora de repartir el premio en metálico. Parrado decidió cederle el cheque a Jesulín de Ubrique y María José Campanario, que debutaban esa noche como pareja artística imitando a Amistades Peligrosas.

Jesulín dona de su bolsillo 6.000€

El matrimonio de la prensa rosa revolucionó el plató de Antena 3, logrando además que Florentino Fernández pidiera el fichaje oficial de Campanario para la próxima edición. Tras recibir el cheque de Parrado, el torero sorprendió a la audiencia con un inesperado giro: anunció que añadiría 6.000 euros de su propio bolsillo a los 3.000 del programa.

De este modo, la pareja pudo donar un total de 9.000 euros repartidos entre dos causas benéficas: Afibrom, Asociación destinada a visibilizar la fibromialgia, dolencia que sufre la propia María José Campanario; y Asociación Española de Retinoblastoma, dedicada a niños y niñas que padecen cáncer ocular, elegida por Jesulín.

Ajustadísima tabla de puntos y el regreso de 'Marisol'

La gala estuvo caracterizada por una de las votaciones más repartidas de la historia del programa, dejando a siete concursantes en un abanico de apenas tres puntos. Leonor Lavado rozó la victoria quedándose con la medalla de plata gracias a su imitación de Luz Casal, muy valorada por los jueces tras varias semanas en el pozo.

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Por último, Sole Giménez firmó un aplaudido dúo junto a Miquel Fernández emulando a Lady Gaga y Tony Bennett, mientras que la nota nostálgica la puso Pepa Romero. La presentadora de 'Y ahora Sonsoles' acudió como invitada estrella para transformarse en Marisol al ritmo del clásico 'Tu nombre me sabe a yerba'.