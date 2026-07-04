En 'De viernes'
Rocío Flores valora el documental de Rocío Jurado con un dardo a Rocío Carrasco y explica por qué no acudió a la premiere
La joven ha confesado que se enteró de la existencia de este proyecto "como todo el mundo, por la televisión"
Rocío Flores se ha sentado en el plató de '¡De viernes!' para abordar en primera persona la emisión del nuevo documental sobre la vida de su abuela, Rocío Jurado. Una entrevista en la que Flores no ha dudado en lanzar un sonado reproche hacia su madre, Rocío Carrasco.La joven ha confesado que se enteró de la existencia de este proyecto "como todo el mundo, por la televisión", pero su reacción inicial ha sorprendido a todos: "Sinceramente, me pareció muy bien".
A pesar de su visto bueno al homenaje, Rocío Flores no ha tardado en sacar la artillería pesada contra los anteriores proyectos de su progenitora: "Ojalá hubiese hecho mi madre este documental hace seis años en vez de haber hecho el documental que ha destruido la imagen de toda mi familia", ha sentenciado con dureza. "Ojalá lo hubiese hecho porque era lo que se merecía mi abuela, un homenaje de este tipo a su vida artística".
La invitada del programa de Telecinco ha asegurado que, de habérselo pedido, sí habría participado en el documental. Una predisposición que contrasta con su rotunda negativa a asistir a la premiere del proyecto. ¿El motivo? Evitar encontrarse con ciertos rostros: "Los principales invitados son mis principales detractores, las personas que más daño me han podido hacer", ha desvelado tajante.
Analizando los dos primeros episodios emitidos, la nieta de la chipionera reconoce que se ha "emocionado" descubriendo aspectos que no conocía de la vida de sus abuelos. Sin embargo, como espectadora, tiene claros "matices" y echa en falta testimonios clave en el relato.
Por un lado, considera que se debería haber contado con más personas que trabajaron codo con codo con la artista. Además, Rocío Flores cree que es "fundamental" la presencia de sus tíos abuelos. "Para que la gente pueda entender cómo una persona humilde consiguió llegar a lo más alto, las figuras importantes que faltan son Gloria y Amador", ha concluido.
Suscríbete para seguir leyendo
- Lucía, 27 años, viviendo en un aldea gallega de 9 personas: 'Para mí, la compra del mes ronda los 50 euros, porque entre el huerto y la recolección gasto muy poco
- Asesinado a tiros un menor de 15 años en el parque de la Pegaso de Barcelona tras un ajuste de cuentas entre bandas juveniles
- El permiso de Begoña Gómez para la graduación de su hija confunde a las acusaciones: informan a favor y luego rectifican alegando un 'error
- Tour de Francia 2026 en Barcelona, en directo: última hora de las afectaciones a la movilidad, cortes de calles y estado del tráfico
- Sarah y Judith Andic sostienen que no había discrepancias por la herencia y que Jonathan acordó con su padre dejar Mango
- Shakira (49 años), exmujer de Gerard Piqué: 'No habría conocido al padre de mis hijos si no hubiera sido por 'Waka Waka'
- El Institut Josep Carreras despidió a dos cargos protegidos por la ley que denunciaron desvíos de fondos y otras irregularidades
- Tour de Francia 2026, en directo: recorrido en Barcelona, horarios, etapas y última hora de la llegada de los ciclistas