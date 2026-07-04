Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendios CatalunyaIncendio La BisbalTráfico Tour 2026Instituto Josep CarrerasIsak AndicBandas juvenilesTiroteo BarcelonaOla de calorOperación salidaDespoblaciónOsos Pirineo
instagramlinkedin

'El diario de Jorge'

Jorge Javier Vázquez despide la temporada de 'El diario' con una graduación y anuncia su fecha de regreso a Telecinco

El presentador echa el cierre al curso 2025/2026 con una entrega especial de graduación y confirma cuándo volverá el 'talk show' a las tardes de Mediaset

'El diario de Jorge'

'El diario de Jorge' / TELECINCO

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Kevin Rodríguez

Kevin Rodríguez

Tenerife
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

'El diario de Jorge' ha echado el cierre por vacaciones. El programa vespertino de Telecinco emitió este viernes su última entrega de la temporada, transformando el plató en un auténtico acto de graduación para hacer balance del curso televisivo y celebrar la renovación del formato de cara a la próxima temporada.

Nada más arrancar la emisión, Jorge Javier Vázquez conectaba con los espectadores para avanzar la naturaleza de una tarde muy especial: "Hoy no es un programa cualquiera, hoy es oficialmente el último día de clase porque nos vamos de vacaciones", anunciaba el de Badalona.

Para despedir estos meses de emisión, el espacio de Mediaset reunió en plató a 14 de los rostros más emblemáticos que han pasado por el programa a lo largo del curso 2025/2026. Un reencuentro que sirvió para recordar las historias que más han impactado a la audiencia: "Hoy se gradúan 14 alumnos muy especiales, 14 protagonistas que a lo largo del curso nos han sorprendido, nos han emocionado, nos han hecho reír y hasta alguno nos ha descolocado", aseguraba un orgulloso Jorge Javier.

La gran incógnita de la tarde quedó despejada en los minutos finales. El presentador no solo sacó pecho por la continuidad del formato de cara a la temporada 2026/2027 con un espontáneo "quién nos lo iba a decir", sino que miró fijamente a cámara para ponerle fecha exacta al regreso del formato tras el parón estival.

Noticias relacionadas

El presentador se despidió agradeciendo la fidelidad del público y desvelando su fecha fetiche: "Gracias a todos por hacer posible este programa. Un placer compartir el curso con todos vosotros. Ahora toca disfrutar del verano, nos vamos pero volvemos un día que a mí me encanta, es muy importante en mi vida, que es el 7 de septiembre. El 7 de septiembre estamos aquí, os esperamos a todos. Feliz verano", sentenció antes de apagar las luces del plató.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Lucía, 27 años, viviendo en un aldea gallega de 9 personas: 'Para mí, la compra del mes ronda los 50 euros, porque entre el huerto y la recolección gasto muy poco
  2. Asesinado a tiros un menor de 15 años en el parque de la Pegaso de Barcelona tras un ajuste de cuentas entre bandas juveniles
  3. El permiso de Begoña Gómez para la graduación de su hija confunde a las acusaciones: informan a favor y luego rectifican alegando un 'error
  4. Tour de Francia 2026 en Barcelona, en directo: última hora de las afectaciones a la movilidad, cortes de calles y estado del tráfico
  5. Sarah y Judith Andic sostienen que no había discrepancias por la herencia y que Jonathan acordó con su padre dejar Mango
  6. Shakira (49 años), exmujer de Gerard Piqué: 'No habría conocido al padre de mis hijos si no hubiera sido por 'Waka Waka'
  7. El Institut Josep Carreras despidió a dos cargos protegidos por la ley que denunciaron desvíos de fondos y otras irregularidades
  8. Incendios forestales en Catalunya y resto de España, en directo | Última hora del fuego en la Bisbal

Jorge Javier Vázquez despide la temporada de 'El diario' con una graduación y anuncia su fecha de regreso a Telecinco

Jorge Javier Vázquez despide la temporada de 'El diario' con una graduación y anuncia su fecha de regreso a Telecinco

Trump proclama desde el monte Rushmore que EEUU es la "nación más fuerte" y advierte contra el "resurgimiento del comunismo"

Trump proclama desde el monte Rushmore que EEUU es la "nación más fuerte" y advierte contra el "resurgimiento del comunismo"

Detenido un presunto autor del asesinato a tiros del menor de 15 años en el parque de la Pegaso de Barcelona

Detenido un presunto autor del asesinato a tiros del menor de 15 años en el parque de la Pegaso de Barcelona

El Supremo lo confirma: vivir en suelo rústico te puede meter en la cárcel

El Supremo lo confirma: vivir en suelo rústico te puede meter en la cárcel

La FIFA no ha logrado robarnos el fútbol: la epopeya de Cabo Verde entra en la historia de los Mundiales

La FIFA no ha logrado robarnos el fútbol: la epopeya de Cabo Verde entra en la historia de los Mundiales

Sumar y Podemos se hartan del "doble discurso" de Rufián: "No va a irse de ERC"

Sumar y Podemos se hartan del "doble discurso" de Rufián: "No va a irse de ERC"

Los traspasos de bares y restaurantes de Barcelona cayeron a 873 en 2025, pero con 182 nuevas licencias

Los traspasos de bares y restaurantes de Barcelona cayeron a 873 en 2025, pero con 182 nuevas licencias

Mr. Suárez tiene un plan

Mr. Suárez tiene un plan