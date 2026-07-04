Audiencias TV ayer: La semifinal de 'Tu cara me suena' y el partido entre Argentina y Cabo Verde se reparten la noche

La primera semifinal de 'Tu cara me suena' dominó la primera franja de la noche y marcó un excelente 17% a pesar de competir durante más de una hora y media contra el partido de fútbol de los dieciseisavos de final del Mundial. El talent show de Antena 3 firma otra gran noche con 1.289.000 espectaodres de media.

A partir de las 12 de la medianoche, el dominio pasó a manos del Argentina - Cabo Verde en La 1. El partido agónico entre la celeste y los africanos terminó con prórroga incluida y arrasó con un inmenso 32,1%. Por su parte, la prórroga se eleva hasta un desorbitado 49,3%.

Quien no tiene nada que celebrar es 'De viernes', que ni contando con la entrevista de Rocío Flores para tratar de aprovechar el estreno del documental de su abuela Rocío Jurado en Movistar Plus+ planta cara. El programa de Santi Acosta y Bea Archidona se conforma con un 8,6% y 649.000 seguidores antes de estrenar el próximo lunes su versión vespertina y diaria.

Por último, 'La revuelta' sigue sin hacerse hueco los viernes y ayer firma un pobre 7,8% y 685.000 televidentes. El programa de David Broncano ha demostrado que la quinta noche de la semana es su talón de alquiles, y no ha dado frutos la estrategia de TVE.

PRIME TIME

La 1

La revuelta: 7,8% y 685.000

Fida World Cup: 32,3% y 1.969.000

Antena 3

Tu cara me suena: 17% y 1.289.000

Telecinco

De viernes: 6,5% y 565.000 / 8,6% y 649.000

Cuatro

First Dates: 6% y 491.000

El Blockbuster: Caza humana: 4,9% y 434.000

laSexta

laSexta Clave: 5,9% y 444.000

laSexta Columna: 5,6% y 474.000

Equipo de Investigación: 4,8% y 434.000 / 4,9% y 391.000

La 2

Trivial Pursuit: 4% y 315.000

Cifras y letras: 5,9% y 504.000

Plano general: 2,9% y 259.000

Historia de nuestro cine: 1,5% y 116.000

LATE NIGHT

La 1

Mundial: Argentina - Cabo Verde: 32,1% y 2.037.000 / 49,3% y 2.043.000

Antena 3

Tu cara me suena: 6,1% y 263.000

laSexta

Equipo de Investigación: 4,2% y 243.000 / 3,5% y 152.000

Cuatro

Cine Cuatro: Corre o muere: 2,1% y 132.000

TARDE

Antena 3

Sueños de libertad: 14,7% y 1.270.000

Y Ahora Sonsoles: 10,6% y 764.000

Pasapalabra: 18,7% y 1.309.000

La 1

Teledeporte: Directo al Mundial: 14,8% y 1.350.000

Directo al grano: 11,2% y 931.000

Valle Salvaje: 11,8% y 867.000

La Promesa: 13,3% y 920.000

Malas lenguas: 10,5% y 694.000

Aquí la tierra: 10,6% y 747.000

Telecinco

Amor...o lo que surja: 4,9% y 424.000

El verano se mueve: 6,9% y 522.000

El diario de Jorge: 7,4% y 512.000

Allá tú: 8,9% y 610.000

Cuatro

Todo es mentira: 7,7% y 629.000

Lo sabe, no lo sabe: 5,3% y 363.000

laSexta

Zapeando: 5,7% y 489.000

Más vale tarde: 5,9% y 424.000

La 2

El cazador: 2,1% y 179.000

Saber y ganar: 6,8% y 608.000

Grandes Documentales: 3,9% y 321.000

Malas lenguas: 6,6% y 468.000

Imprevisible: 1,6% y 109.000

Diario de un nómada: 0,8% y 58.000

MAÑANA

Antena 3

Espejo Público: 10,9% y 270.000

Cocina Abierta de Joseba Arguiñano: 16,3% y 759.000

La ruleta de la suerte: 22,3% y 1.548.000

La 1

La Hora de La 1: 19,3% y 323.000

Mañaneros 360: 15,7% y 485.000 / 10,3% y 782.000

laSexta

Aruser@s: 12,6% y 253.000

Al Rojo vivo: 6,7% y 246.000

Telecinco

La mirada crítica: 11,3% y 217.000

Vamos a ver: 9,1% y 258.000

El precio justo: 8,4% y 537.000

Cuatro

Alerta Cobra: 1,6% y 20.000 / 2,7% y 55.000

En boca de todos: 7,6% y 235.000

La 2

Curro Jiménez: 2,7% y 102.000

El cazador: 1,4% y 82.000

INFORMATIVOS

Tarde

Antena 3 Noticias 1: 23,6% y 2.098.000

Telediario 1: 14,3% y 1.255.000

Informativos Telecinco 15H: 8,8% y 775.000

laSexta Noticias 14H: 7,4% y 580.000

Noticias Cuatro 1: 7,7% y 519.000

Noche

Antena 3 Noticias 2: 18% y 1.384.000

Telediario 2: 12,1% y 924.000

Informativos Telecinco 21H: 7,3% y 557.000

laSexta Noticias 20H: 7% y 481.000

Noticias Cuatro 2: 6,1% y 414.000

RÁNKING

Diario: La 1 (15%), Antena 3 (14,7%), Telecinco (7,4%), laSexta (5,8%), Cuatro (5,3%), La 2 (3,4%)

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Mes: La 1 (18,9%), Antena 3 (12,6%), Telecinco (7%), laSexta (5,4%), Cuatro (5,3%), La 2 (3,4%).