Viernes 3 de julio 2026
Audiencias TV ayer: La semifinal de 'Tu cara me suena' y el partido entre Argentina y Cabo Verde se reparten la noche
'De viernes' no alcanza el doble dígito y 'La revuelta' fracasa en su nuevo salto al viernes
La primera semifinal de 'Tu cara me suena' dominó la primera franja de la noche y marcó un excelente 17% a pesar de competir durante más de una hora y media contra el partido de fútbol de los dieciseisavos de final del Mundial. El talent show de Antena 3 firma otra gran noche con 1.289.000 espectaodres de media.
A partir de las 12 de la medianoche, el dominio pasó a manos del Argentina - Cabo Verde en La 1. El partido agónico entre la celeste y los africanos terminó con prórroga incluida y arrasó con un inmenso 32,1%. Por su parte, la prórroga se eleva hasta un desorbitado 49,3%.
Quien no tiene nada que celebrar es 'De viernes', que ni contando con la entrevista de Rocío Flores para tratar de aprovechar el estreno del documental de su abuela Rocío Jurado en Movistar Plus+ planta cara. El programa de Santi Acosta y Bea Archidona se conforma con un 8,6% y 649.000 seguidores antes de estrenar el próximo lunes su versión vespertina y diaria.
Por último, 'La revuelta' sigue sin hacerse hueco los viernes y ayer firma un pobre 7,8% y 685.000 televidentes. El programa de David Broncano ha demostrado que la quinta noche de la semana es su talón de alquiles, y no ha dado frutos la estrategia de TVE.
PRIME TIME
La 1
La revuelta: 7,8% y 685.000
Fida World Cup: 32,3% y 1.969.000
Antena 3
Tu cara me suena: 17% y 1.289.000
Telecinco
De viernes: 6,5% y 565.000 / 8,6% y 649.000
Cuatro
First Dates: 6% y 491.000
El Blockbuster: Caza humana: 4,9% y 434.000
laSexta
laSexta Clave: 5,9% y 444.000
laSexta Columna: 5,6% y 474.000
Equipo de Investigación: 4,8% y 434.000 / 4,9% y 391.000
La 2
Trivial Pursuit: 4% y 315.000
Cifras y letras: 5,9% y 504.000
Plano general: 2,9% y 259.000
Historia de nuestro cine: 1,5% y 116.000
LATE NIGHT
La 1
Mundial: Argentina - Cabo Verde: 32,1% y 2.037.000 / 49,3% y 2.043.000
Antena 3
Tu cara me suena: 6,1% y 263.000
laSexta
Equipo de Investigación: 4,2% y 243.000 / 3,5% y 152.000
Cuatro
Cine Cuatro: Corre o muere: 2,1% y 132.000
TARDE
Antena 3
Sueños de libertad: 14,7% y 1.270.000
Y Ahora Sonsoles: 10,6% y 764.000
Pasapalabra: 18,7% y 1.309.000
La 1
Teledeporte: Directo al Mundial: 14,8% y 1.350.000
Directo al grano: 11,2% y 931.000
Valle Salvaje: 11,8% y 867.000
La Promesa: 13,3% y 920.000
Malas lenguas: 10,5% y 694.000
Aquí la tierra: 10,6% y 747.000
Telecinco
Amor...o lo que surja: 4,9% y 424.000
El verano se mueve: 6,9% y 522.000
El diario de Jorge: 7,4% y 512.000
Allá tú: 8,9% y 610.000
Cuatro
Todo es mentira: 7,7% y 629.000
Lo sabe, no lo sabe: 5,3% y 363.000
laSexta
Zapeando: 5,7% y 489.000
Más vale tarde: 5,9% y 424.000
La 2
El cazador: 2,1% y 179.000
Saber y ganar: 6,8% y 608.000
Grandes Documentales: 3,9% y 321.000
Malas lenguas: 6,6% y 468.000
Imprevisible: 1,6% y 109.000
Diario de un nómada: 0,8% y 58.000
MAÑANA
Antena 3
Espejo Público: 10,9% y 270.000
Cocina Abierta de Joseba Arguiñano: 16,3% y 759.000
La ruleta de la suerte: 22,3% y 1.548.000
La 1
La Hora de La 1: 19,3% y 323.000
Mañaneros 360: 15,7% y 485.000 / 10,3% y 782.000
laSexta
Aruser@s: 12,6% y 253.000
Al Rojo vivo: 6,7% y 246.000
Telecinco
La mirada crítica: 11,3% y 217.000
Vamos a ver: 9,1% y 258.000
El precio justo: 8,4% y 537.000
Cuatro
Alerta Cobra: 1,6% y 20.000 / 2,7% y 55.000
En boca de todos: 7,6% y 235.000
La 2
Curro Jiménez: 2,7% y 102.000
El cazador: 1,4% y 82.000
INFORMATIVOS
Tarde
Antena 3 Noticias 1: 23,6% y 2.098.000
Telediario 1: 14,3% y 1.255.000
Informativos Telecinco 15H: 8,8% y 775.000
laSexta Noticias 14H: 7,4% y 580.000
Noticias Cuatro 1: 7,7% y 519.000
Noche
Antena 3 Noticias 2: 18% y 1.384.000
Telediario 2: 12,1% y 924.000
Informativos Telecinco 21H: 7,3% y 557.000
laSexta Noticias 20H: 7% y 481.000
Noticias Cuatro 2: 6,1% y 414.000
RÁNKING
Diario: La 1 (15%), Antena 3 (14,7%), Telecinco (7,4%), laSexta (5,8%), Cuatro (5,3%), La 2 (3,4%)
Mes: La 1 (18,9%), Antena 3 (12,6%), Telecinco (7%), laSexta (5,4%), Cuatro (5,3%), La 2 (3,4%).
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