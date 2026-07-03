Audiencias TV ayer: 'El perro andaluz' se dispara gracias al Mundial y la tarde de Telecinco se complica aún más con el mínimo de 'El verano se mueve'

PRIME TIME

La 1

Mundial Fútbol: España - Austria: 59,6% y 9.093.000

El perro andaluz: 22,5% y 1.745.000

Antena 3

El Hormiguero: 3,2% y 516.000

El Peliculón: Gente que viene y bah: 7,1% y 597.000

Telecinco

First Dates Summer: 3,3% y 507.000

Ella, maldita alma: 6,9% y 524.000

laSexta

laSexta Clave: 2% y 262.000

Campamento Wyo: 1,8% y 286.000

El Taquillazo: Ghost in the shell: El alma de la maquina: 3,9% y 302.000

Cuatro

First Dates: 1,4% y 206.000

Viajeros Cuatro: 1,5% y 238.000

El Blockbuster: Seduciendo a un extraño: 3,2% y 252.000

La 2

Trivial Pursuit: 1,3% y 184.000

Cifras y letras: 2,4% y 371.000

El cine de La 2: Pelic Amal: 1,1% y 139.000

LATE NIGHT

La 1

El perro andaluz: 10,6% y 335.000

Telecinco

Ella, maldita alma: 6,7% y 244.000

Antena 3

Como se hizo: Haciendo amigos: 6,3% y 263.000

Cine: No controles: 5,1% y 141.000

laSexta

Cine: Los cruzados del dragón: 3,3% y 97.000

Cuatro

Callejeros: 3,3% y 93.000

TARDE

La 1

Teledeporte: Directo al Mundial: 13,3% y 1.225.000

Directo al grano: 10,8% y 871.000

Camino a Nueva York: 15% y 1.095.000

Fifa World Cup 2026: 57,4% y 8.449.000

Antena 3

Sueños de libertad: 14,4% y 1.258.000

Y Ahora Sonsoles: 11,2% y 809.000

Pasapalabra: 12,9% y 1.165.000

Cuatro

Todo es mentira: 7,6% y 619.000

Lo sabe, no lo sabe: 6,2% y 429.000

Telecinco

Amor...o lo que surja: 5,1% y 439.000

El verano se mueve: 5,8% y 431.000

El diario de Jorge: 7,4% y 508.000

Allá tú: 7,6% y 640.000

laSexta

Zapeando: 5% y 432.000

Más vale tarde: 5,3% y 376.000

La 2

El cazador: 2,4% y 208.000

Saber y ganar: 7% y 642.000

Grandes Documentales: 4,1% y 336.000

Malas lenguas: 6,2% y 434.000

Diario de un nómada: 2,7% y 188.000

Jeopardy: 1,6% y 137.000

MAÑANA

Antena 3

Espejo Público: 11,7% y 280.000

Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 16% y 737.000

La ruleta de la suerte: 21,3% y 1.526.000

La 1

La Hora de La 1: 18,7% y 324.000

Mañaneros 360: 15% y 446.000 / 11,6% y 917.000

laSexta

Aruser@s: 11,9% y 239.000

Al Rojo vivo: 8,3% y 297.000

Telecinco

La mirada crítica: 11,5% y 225.000

Vamos a ver: 10,1% y 272.000

El precio justo: 8,4% y 548.000

Cuatro

Alerta Cobra: 1,6% y 21.000 / 1,3% y 23.000 / 1,5% y 29.000

En boca de todos: 7,5% y 224.000

La 2

Curro Jiménez: 2,2% y 75.000

El cazador: 1,2% y 71.000

INFORMATIVOS

Tarde

Antena 3 Noticias 1: 23,7% y 2.152.000

Telediario 1: 14% y 1.263.000

Informativos Telecinco 15H: 8,6% y 783.000

Noticias Cuatro 1: 8,9% y 622.000

laSexta Noticias 14H: 6,5% y 526.000

Noche

Antena 3 Noticias 2: 5,8% y 811.000

laSexta Noticias 20H: 7,4% y 591.000

Noticias Cuatro 2: 4,5% y 356.000

Informativos Telecinco 21H: 2,4% y 327.000

RÁNKING

Diario: La 1 (26,7%), Antena 3 (10,4%), Telecinco (6%), laSexta (4,6%), Cuatro (4,4%), La 2 (3,3%).

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Mes: La 1 (20,8%), Antena 3 (11,6%), Telecinco (6,8%), Cuatro (5,3%), laSexta (5,2%), La 2 (3,4%).