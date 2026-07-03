Jueves 2 de julio
Audiencias TV ayer: 'El perro andaluz' se dispara gracias al Mundial y la tarde de Telecinco se complica aún más con el mínimo de 'El verano se mueve'
'Al Rojo vivo' rompe su racha y consigue superar a 'En boca de todos' en el duelo por la actualidad
PRIME TIME
La 1
Mundial Fútbol: España - Austria: 59,6% y 9.093.000
El perro andaluz: 22,5% y 1.745.000
Antena 3
El Hormiguero: 3,2% y 516.000
El Peliculón: Gente que viene y bah: 7,1% y 597.000
Telecinco
First Dates Summer: 3,3% y 507.000
Ella, maldita alma: 6,9% y 524.000
laSexta
laSexta Clave: 2% y 262.000
Campamento Wyo: 1,8% y 286.000
El Taquillazo: Ghost in the shell: El alma de la maquina: 3,9% y 302.000
Cuatro
First Dates: 1,4% y 206.000
Viajeros Cuatro: 1,5% y 238.000
El Blockbuster: Seduciendo a un extraño: 3,2% y 252.000
La 2
Trivial Pursuit: 1,3% y 184.000
Cifras y letras: 2,4% y 371.000
El cine de La 2: Pelic Amal: 1,1% y 139.000
LATE NIGHT
La 1
El perro andaluz: 10,6% y 335.000
Telecinco
Ella, maldita alma: 6,7% y 244.000
Antena 3
Como se hizo: Haciendo amigos: 6,3% y 263.000
Cine: No controles: 5,1% y 141.000
laSexta
Cine: Los cruzados del dragón: 3,3% y 97.000
Cuatro
Callejeros: 3,3% y 93.000
TARDE
La 1
Teledeporte: Directo al Mundial: 13,3% y 1.225.000
Directo al grano: 10,8% y 871.000
Camino a Nueva York: 15% y 1.095.000
Fifa World Cup 2026: 57,4% y 8.449.000
Antena 3
Sueños de libertad: 14,4% y 1.258.000
Y Ahora Sonsoles: 11,2% y 809.000
Pasapalabra: 12,9% y 1.165.000
Cuatro
Todo es mentira: 7,6% y 619.000
Lo sabe, no lo sabe: 6,2% y 429.000
Telecinco
Amor...o lo que surja: 5,1% y 439.000
El verano se mueve: 5,8% y 431.000
El diario de Jorge: 7,4% y 508.000
Allá tú: 7,6% y 640.000
laSexta
Zapeando: 5% y 432.000
Más vale tarde: 5,3% y 376.000
La 2
El cazador: 2,4% y 208.000
Saber y ganar: 7% y 642.000
Grandes Documentales: 4,1% y 336.000
Malas lenguas: 6,2% y 434.000
Diario de un nómada: 2,7% y 188.000
Jeopardy: 1,6% y 137.000
MAÑANA
Antena 3
Espejo Público: 11,7% y 280.000
Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 16% y 737.000
La ruleta de la suerte: 21,3% y 1.526.000
La 1
La Hora de La 1: 18,7% y 324.000
Mañaneros 360: 15% y 446.000 / 11,6% y 917.000
laSexta
Aruser@s: 11,9% y 239.000
Al Rojo vivo: 8,3% y 297.000
Telecinco
La mirada crítica: 11,5% y 225.000
Vamos a ver: 10,1% y 272.000
El precio justo: 8,4% y 548.000
Cuatro
Alerta Cobra: 1,6% y 21.000 / 1,3% y 23.000 / 1,5% y 29.000
En boca de todos: 7,5% y 224.000
La 2
Curro Jiménez: 2,2% y 75.000
El cazador: 1,2% y 71.000
INFORMATIVOS
Tarde
Antena 3 Noticias 1: 23,7% y 2.152.000
Telediario 1: 14% y 1.263.000
Informativos Telecinco 15H: 8,6% y 783.000
Noticias Cuatro 1: 8,9% y 622.000
laSexta Noticias 14H: 6,5% y 526.000
Noche
Antena 3 Noticias 2: 5,8% y 811.000
laSexta Noticias 20H: 7,4% y 591.000
Noticias Cuatro 2: 4,5% y 356.000
Informativos Telecinco 21H: 2,4% y 327.000
RÁNKING
Diario: La 1 (26,7%), Antena 3 (10,4%), Telecinco (6%), laSexta (4,6%), Cuatro (4,4%), La 2 (3,3%).
Mes: La 1 (20,8%), Antena 3 (11,6%), Telecinco (6,8%), Cuatro (5,3%), laSexta (5,2%), La 2 (3,4%).
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