Abraham Mateo sorprende en las Amazon Music Original con una versión del clásico ‘Azul’

Abraham Mateo vuelve a demostrar por qué lleva más de dos décadas en lo más alto de la industria musical. En un nuevo alarde de talento y versatilidad, el cantante y productor sorprende a sus seguidores con el lanzamiento de su nueva colaboración exclusiva junto a Amazon Music.

El artista ha grabado una renovada versión de ‘Azul’, el icónico clásico de Cristian Castro, una de las grandes figuras de la música popular en español. Lo hace dentro del prestigioso programa Amazon Music Original, un selecto club donde ya han participado estrellas internacionales de la talla de Rosalía, Ana Mena, Post Malone o Christian Nodal. Con este movimiento, Abraham Mateo se consolida en la lista de los All-Stars de la plataforma de 'streaming'.

Su versión de ‘Azul’ respeta la esencia del tema original pero adaptándola al pop contemporáneo actual. El de San Fernando logra hacer brillar la composición fusionando el romanticismo de la balada con esos tintes electrónicos que ya son marca de la casa, acercando este himno a las nuevas generaciones con un estilo fresco y muy actual.

El tema estará disponible en exclusiva en el catálogo de Amazon Music durante los próximos tres meses, antes de su lanzamiento en el resto de plataformas digitales en abierto.

Aunque todavía es una incógnita si el artista incluirá esta versión en el repertorio de sus directos, lo que es seguro es que sus próximos conciertos estarán repletos de los grandes éxitos que han marcado su carrera. Abraham Mateo recorrerá la geografía española este verano en una gira que muestra su gran madurez sobre el escenario:

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