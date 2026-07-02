Lara Hernández pide perdón a los votantes de izquierda por "el espectáculo" de estos meses tras dimitir como coordinadora de Movimiento Sumar

Lara Hernández concedió esta mañana una entrevista a 'Espejo Público' sólo un día después de dimitir como coordinadora de Movieminto Sumar y abandonar su militancia en el partido. La que fuera líder de los magentas desde marzo de 2025 dio el paso tras archivarse las denuncias que la acusaban de acoso laboral.

Hoy, con Susanna Griso ha querido defender su inocencia tras cuatro meses en silencio por "responsabilidad política": "Tengo la conciencia totalmente tranquila, soy inocente. Jamás en mi vida, ni antes, ni durante, ni después, he acosado a nadie jamás", ha defendido.

Hernández ha asegurado ser "víctima de una campaña brutal" estos meses y dice no sentirse identificada "con esta forma de hacer política". Sin embargo, descarta dar nombres concretos cuando Griso le ha preguntado: "No es necesario", ha opinado volviendo a incidir en su inocencia.

"No tengo absolutamente nada que ocultar", ha continuado la ex número 1 de Movimiento Sumar, que también ha aclarado que las denuncias internas no fueron presentadas por seis militantes o trabajadores del partido, sino por cargos orgánicos e institucionales del mismo.

En cuanto a su futuro, la ya excordinadora comunica que volverá a las aulas de un instituto público de la Comunidad de Madrid para impartir clases como profesora de filosofía. Al mismo tiempo, ha querido disculparse con los votantes de izquierda por "el espectáculo" que ha rodeado a la formación durante estos meses.

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Preguntada por Susanna Griso sobre la tibieza de Yolanda Díaz con su salida, Hernández defiende que la vicepresidente dejó en febrero su implicación orgánica en el partido al mismo tiempo que descartó presentarse como candidato a las elecciones generales. Por último, desea suerte a Movimiento Sumar en la próxima asamblea del 11 julio y defiende que "hay gente buena" trabajando en el partido. Asimismo, afirma que seguirá en política, aunque no especifica desde qué ámbito lo hará.