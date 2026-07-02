'Maestros de la Costura Celebrity 2', expulsado ayer: Amargo cumpleaños para el concursante eliminado

La segunda gala de 'Maestros de la Costura Celebrity 2' estuvo cargada de tensión en el taller, viajes paradisíacos, una jueza entregada a la causa y, por supuesto, una nueva y dolorosa expulsión. Los vips de la edición cada vez están más cómodos ante las cámaras, pero el jurado ya ha dejado claro que la tregua ha terminado y que no van a pasar ni una sola chapuza con la aguja.

La noche comenzó por todo lo alto sumergiendo a los famosos en el universo del cómic y los superhéroes. Con el ilustrador de Marvel Salva Espín como invitado estrella, Caprile lanzó la primera advertencia: querían moda, no disfraces.

El gran momentazo de la primera prueba lo protagonizó María Escoté, que decidió bajar al taller para confeccionar en un tiempo récord de hora y media un espectacular vestido de Supergirl. Un auténtico trabajazo que dejó en 'shock' a los concursantes. "Es alucinante, te hace un traje que te puedes poner en el momento", alucinaba Jazz Vilá.

En la clasificación, Pau Echániz se coronó como el mejor de la prueba gracias a una aplaudida chaqueta de pelo. Sin embargo, no todo fueron felicitaciones: los jueces dieron el primer gran toque de atención de la edición al exigir a las 'celebrities' que dejen de desperdiciar materiales en las mesas de trabajo.

Para la prueba de exteriores, el formato de La 1 y Shine Iberia viajó hasta la Gran Canaria Swim Week, la pasarela de moda baño referente en Europa. Allí, los aspirantes se dividieron en dos equipos liderados por Pau y Mariola Fuentes para confeccionar bikinis y bañadores.

La tensión se apoderó del equipo verde (capaneado por Mariola) debido a los roces entre la actriz y Jazz Vilá. Para colmo, el drama llegó en el último segundo: el bañador estrella se cayó del maniquí justo antes de terminar el tiempo, impidiendo que los jueces pudieran valorarlo. Como era de esperar, el equipo naranja arrasó y Pau volvió a ser elegido el mejor de la prueba.

Al ser el mejor de la noche, Pau tenía el poder de salvar a un compañero en peligro y eligió a Jazz Vilá. Lo que no esperaba el concursante era la "letra pequeña" que le tenía preparada Raquel Sánchez Silva: a cambio de salvar a su compañero, tenía que entregarle el mandil negro de la eliminación a otro de los salvados. En un arranque de puro compañerismo, Pau se plantó: "Me lo pongo yo", sentenció, bajando voluntariamente a la cuerda floja.

Ya en el reto de eliminación, y con la visita del diseñador Pelayo Díaz, los nominados se enfrentaron a una prueba de lo más reivindicativa: crear una prenda con mensaje utilizando una termofijadora.

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Los nervios pasaron factura y los peores parados fueron Pepón Nieto y Jorge Román. Aunque el concepto de la falda de Jorge convenció a los jueces, su desastrosa confección terminó pasándole factura. De este modo, Jorge Román se convirtió en el segundo expulsado de la edición. "He arriesgado, pero esta aventura ha sido preciosa", se despidió el joven entre lágrimas y el cariño de sus compañeros.