Miércoles 1 de julio
Audiencias TV ayer: 'Maestros de la Costura Celebrity ' lidera con undígito una pobre noche por delante de 'Salta' y el cine de Telecinco
El Mundial arrasa por la tarde con el partido entre Inglaterra y RD Congo
PRIME TIME
Antena 3
El hormiguero: 13,5% y 1.500.000
Salta: 7,7% y 510.000
La 1
La revuelta: 10,8% y 1.200.000
Maestros de la Costura Celebrity: 9,4% y 605.000
Telecinco
First Dates Summer: 7,6% y 831.000
Cine 5 estrellas: Perdida: 8,7% y 459.000
Cuatro
First Dates: 4,5% y 424.000
Horizonte: 9,1% y 999.000
Viajeros Cuatro: 5,3% y 390.000
laSexta
laSexta Clave: 4,7% y 408.000
El Intermedio: 6,7% y 736.000
No se lo digas a nadie: 5% y 451.000
La 2
Trivial Pursuit: 4,4% y 403.000
Cifras y letras: 5,7% y 614.000
Documaster: 3,2% y 324.000
Documentos TV: 2,2% y 136.000
LATE NIGHT
Antena 3
Salta: 8,7% y 217.000
La 1
Make up stars drag tour: 6,5% y 139.000
laSexta
No se lo digas a nadie: 5,1% y 290.000
Caso: 5,1% y 151.000
Cuatro
Viajeros Cuatro: 4,3% y 83.000
TARDE
La 1
Teledeporte: Directo al Mundial: 13,4% y 1.238.000
Directo al grano: 10,7% y 907.000
Fifa World cup: 25,1% y 1.961.000
Fútbol Mundial: Inglaterra - RD Congo: 26,7% y 2.095.000
Camino a Nueva York: 16,9% y 1.342.000
Aquí la tierra: 14,2% y 1.150.000
Antena 3
Sueños de libertad: 14,6% y 1.278.000
Y Ahora Sonsoles: 9,2% y 722.000
Pasapalabra: 18,2% y 1.468.000
Telecinco
Amor o lo que surja: 5,5% y 479.000
El verano se mueve: 7,1% y 550.000
El diario de Jorge: 7% y 549.000
Allá tú: 8,8% y 705.000
Cuatro
Todo es mentira: 7,6% y 633.000
Lo sabe, no lo sabe: 3,5% y 273.000
laSexta
Zapeando: 6,4% y 552.000
Más Vale Tarde: 4,2% y 327.000
La 2
El cazador: 2,1% y 184.000
Saber y ganar: 7,7% y 700.000
Grandes Documentales: 4,2% y 347.000
Malas Lenguas: 5,1% y 398.000
Dirario de un nómada: 2,1% y 172.000
Jeopardy: 1,9% y 155.000
MAÑANA
Antena 3
Espejo Público: 11,7% y 286.000
Cocina Abierta Karlos Arguiñano: 17,2% y 780.000
La ruleta de la suerte: 21,2% y 1.488.000
La 1
La Hora de La 1: 19% y 333.000
Maaneros 360: 14,9% y 444.000 / 10,2% y 789.000
Telecinco
La mirada crítica: 12,7% y 254.000
Vamos a ver: 10,6% y 289.000
El precio justo: 8,9% y 573.000
laSexta
Aruser@s: 11,4% y 235.000
Al Rojo vivo: 7,4% y 262.000
Cuatro
Alerta cobra: 1,4% y 19.000 / 2,4% y 49.000
En boca de todos: 9,3% y 278.000
La 2
Curro Jiménez: 2,8% y 101.000
El cazador: 1,1% y 65.000
INFORMATIVOS
Tarde
Antena 3 Noticias 1: 23,4% y 2.130.000
Telediario 1: 13,6% y 1.227.000
Informativos Telecinco 15H: 8,2% y 741.000
laSexta Noticias 14H: 7,5% y 597.000
Noticias Cuatro 1: 7,5% y 508.000
Noche
Antena 3 Noticias 2: 19% y 1.723.000
Telediario 2: 15,2% y 1.362.000
Informativos Telecinco 21H: 8% y 712.000
laSexta Noticias 20H: 7% y 554.000
Noticias Cuatro 2: 5% y 401.000
RÁNKING
Diario: La 1 (14,3%), Antena 3 (13%), Telecinco (7,7%), Cuatro (6,2%), laSexta (5,8%), La 2 (3,6%).
Mes: La 1 (14,3%), Antena 3 (13%), Telecinco (7,7%), Cuatro (6,2%), laSexta (5,8%), La 2 (3,6%).
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