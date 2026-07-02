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Miércoles 1 de julio

Audiencias TV ayer: 'Maestros de la Costura Celebrity ' lidera con undígito una pobre noche por delante de 'Salta' y el cine de Telecinco

El Mundial arrasa por la tarde con el partido entre Inglaterra y RD Congo

'Maestros de la Costura Celebrity'

'Maestros de la Costura Celebrity' / LA 1

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Redacción Yotele

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Madrid
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PRIME TIME

Antena 3

El hormiguero: 13,5% y 1.500.000

Salta: 7,7% y 510.000

La 1

La revuelta: 10,8% y 1.200.000

Maestros de la Costura Celebrity: 9,4% y 605.000

Telecinco

First Dates Summer: 7,6% y 831.000

Cine 5 estrellas: Perdida: 8,7% y 459.000

Cuatro

First Dates: 4,5% y 424.000

Horizonte: 9,1% y 999.000

Viajeros Cuatro: 5,3% y 390.000

laSexta

laSexta Clave: 4,7% y 408.000

El Intermedio: 6,7% y 736.000

No se lo digas a nadie: 5% y 451.000

La 2

Trivial Pursuit: 4,4% y 403.000

Cifras y letras: 5,7% y 614.000

Documaster: 3,2% y 324.000

Documentos TV: 2,2% y 136.000

LATE NIGHT

Antena 3

Salta: 8,7% y 217.000

La 1

Make up stars drag tour: 6,5% y 139.000

laSexta

No se lo digas a nadie: 5,1% y 290.000

Caso: 5,1% y 151.000

Cuatro

Viajeros Cuatro: 4,3% y 83.000

TARDE

La 1

Teledeporte: Directo al Mundial: 13,4% y 1.238.000

Directo al grano: 10,7% y 907.000

Fifa World cup: 25,1% y 1.961.000

Fútbol Mundial: Inglaterra - RD Congo: 26,7% y 2.095.000

Camino a Nueva York: 16,9% y 1.342.000

Aquí la tierra: 14,2% y 1.150.000

Antena 3

Sueños de libertad: 14,6% y 1.278.000

Y Ahora Sonsoles: 9,2% y 722.000

Pasapalabra: 18,2% y 1.468.000

Telecinco

Amor o lo que surja: 5,5% y 479.000

El verano se mueve: 7,1% y 550.000

El diario de Jorge: 7% y 549.000

Allá tú: 8,8% y 705.000

Cuatro

Todo es mentira: 7,6% y 633.000

Lo sabe, no lo sabe: 3,5% y 273.000

laSexta

Zapeando: 6,4% y 552.000

Más Vale Tarde: 4,2% y 327.000

La 2

El cazador: 2,1% y 184.000

Saber y ganar: 7,7% y 700.000

Grandes Documentales: 4,2% y 347.000

Malas Lenguas: 5,1% y 398.000

Dirario de un nómada: 2,1% y 172.000

Jeopardy: 1,9% y 155.000

MAÑANA

Antena 3

Espejo Público: 11,7% y 286.000

Cocina Abierta Karlos Arguiñano: 17,2% y 780.000

La ruleta de la suerte: 21,2% y 1.488.000

La 1

La Hora de La 1: 19% y 333.000

Maaneros 360: 14,9% y 444.000 / 10,2% y 789.000

Telecinco

La mirada crítica: 12,7% y 254.000

Vamos a ver: 10,6% y 289.000

El precio justo: 8,9% y 573.000

laSexta

Aruser@s: 11,4% y 235.000

Al Rojo vivo: 7,4% y 262.000

Cuatro

Alerta cobra: 1,4% y 19.000 / 2,4% y 49.000

En boca de todos: 9,3% y 278.000

La 2

Curro Jiménez: 2,8% y 101.000

El cazador: 1,1% y 65.000

INFORMATIVOS

Tarde

Antena 3 Noticias 1: 23,4% y 2.130.000

Telediario 1: 13,6% y 1.227.000

Informativos Telecinco 15H: 8,2% y 741.000

laSexta Noticias 14H: 7,5% y 597.000

Noticias Cuatro 1: 7,5% y 508.000

Noche

Antena 3 Noticias 2: 19% y 1.723.000

Telediario 2: 15,2% y 1.362.000

Informativos Telecinco 21H: 8% y 712.000

laSexta Noticias 20H: 7% y 554.000

Noticias Cuatro 2: 5% y 401.000

RÁNKING

Diario: La 1 (14,3%), Antena 3 (13%), Telecinco (7,7%), Cuatro (6,2%), laSexta (5,8%), La 2 (3,6%).

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