TVE refuerza su apuesta por las series de época con la compra de 5 títulos internacionales, mientras mantiene la sequía nacional

RTVE refuerza su catálogo de ficción de época de cara a los próximos meses. La Corporación pública ha cerrado la adquisición de cinco miniseries europeas de prestigio que llegarán "próximamente" a la programación de La 1. Se trata de 'Toda una mujer', 'Las mujeres libres', 'La gran quimera', 'La directora' y 'La historia', cinco producciones de época con sello femenino avaladas por su éxito en grandes cadenas como la italiana RAI, la británica Channel 4 o la televisión pública griega ERT.

Con este movimiento, TVE confirma su estrategia de nutrir su oferta con títulos internacionales de calidad que garantizan emisiones listas a corto plazo. Sin embargo, esta operación reabre un melón que lleva meses preocupando al sector audiovisual: la preocupante escasez de nuevas series nacionales de gran formato.

Donde antes La 1 lucía hasta tres títulos propios en horario de máxima audiencia a la semana, ahora la ficción española llega con cuentagotas y cada varios meses.

Los últimos experimentos en el prime time han respondido con creces. 'ENA. La reina Victoria Eugenia' cosechó una notable acogida, el estreno en abierto de 'Anatomía de un instante' brilló en audiencias y 'Barrio Esperanza' se ganó el aplauso unánime de la crítica. Pese al respaldo de la audiencia y la industria, la cadena prefiere de momento apostar por la vía rápida de la importación europea.

Por el momento, la cadena pública solo tiene en el horizonte dos grandes apuestas de producción propia para los próximos meses: El biopic de Rocío Jurado y 'Rojo sobre blanco', un thriller de ocho episodios que estará protagonizado por María Hervás y Hugo Silva.

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Sin embargo, ante la falta de continuidad en la emisión de series en prime time, las tardes de La 1 son, a día de hoy, un pilar fundamental de la cadena gracias al indiscutible éxito de 'La Promesa' y 'Valle Salvaje', ficciones diarias que se mantienen como líderes habituales de su franja con un público extremadamente fiel.