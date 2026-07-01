Monumental enfado de Kiko Rivera con la prensa tras su viaje a Gran Canaria para ver a Isabel Pantoja: "Parece que eres de Jaén"

Kiko Rivera ha vuelto a protagonizar un momento de altísima tensión con los medios de comunicación. Tras pasar unos días en Gran Canaria escenificando su reconciliación con su madre, Isabel Pantoja, el DJ ha regresado a Sevilla y ha estallado por completo ante las preguntas de los reporteros que le esperaban en la terminal.

La noticia de su acercamiento familiar ha acaparado multitud de titulares en las últimas semanas. Después de retomar el contacto telefónico, el propio Kiko confirmó que ya se han visto en persona en varias ocasiones. Sin embargo, el interés mediático que genera este reencuentro no le ha sentado nada bien al artista, que no ha dudado en mostrar su peor cara.

El hijo de la tonadillera aterrizaba en la capital andaluza acompañado por su actual pareja, Lola, y sus tres hijos: Francisco (fruto de su relación con Jessica Bueno) y las pequeñas Ana y Carlota. Nada más pisar el aeropuerto, la presencia de las cámaras desató la molestia de Kiko, quien comenzó a hacer gestos de evidente incomodidad antes de increpar directamente a un periodista: "Parece que eres de Jaén y no entiendes las bromas. Después de 30 años persiguiéndome".

Ante la insistencia de la prensa, que buscaba conocer más detalles de cómo había sido el encuentro con Isabel Pantoja, Rivera optó por llamarse al silencio. Eso sí, antes de marcharse, zanjó el tenso encuentro haciendo un explícito gesto de cremallera en los labios con los dedos y lanzando un último dardo: "Esto es lo que habéis ganado".

Este viaje a las islas le ha servido a Kiko para recargar pilas tras su reciente actuación en el festival Icónica Santalucía Sevilla Fest. Una cita musical en la que, precisamente, también estaba programada Isabel Pantoja antes de que su concierto fuera cancelado.

Noticias relacionadas

Al ser preguntado hace unos días por esta coincidencia, el DJ quiso dejar claro que una cosa es el cariño familiar y otra el negocio: "Somos madre e hijo, pero a la hora de trabajar cada uno hace lo suyo", sentenció para marcar distancias en el terreno profesional.