Lydia Lozano, Ylenia, Laura Matamoros y Maica: todos los colaboradores de 'De lunes a viernes', que se estrena el próximo lunes con una exclusiva de Cantora

El próximo lunes 6 de julio a las 18:15 horas arranca '¡De Lunes a Viernes!', la nueva y ambiciosa apuesta diaria para las tardes veraniegas de la cadena. Producido en colaboración con Producciones Mandarina, el formato promete entretenimiento en su máxima expresión con un ritmo dinámico, un tono gamberro y desenfadado, y una atención absoluta a la última hora del corazón.

Al frente del barco repetirán Santi Acosta y Beatriz Archidona, quienes tras consolidarse durante tres temporadas en el prime time con '¡De Viernes!', asumen ahora el reto diario demostrando su complicidad y credibilidad. Para su estreno, el programa ya guarda un auténtico bombazo: las primeras imágenes del interior de Cantora, que servirán como antesala del especial 'El Precio de Cantora' que la cadena emitirá el miércoles 8 de julio.

El programa contará con un amplísimo plantel de 16 colaboradores que combinará la experiencia de los grandes rostros de la crónica social con la frescura de nuevos perfiles.

Ángela Portero, José Antonio León, Lydia Lozano, Antonio Rossi y Terelu Campos doblarán su presencia semanal y saltarán también a las tardes; figuras de la talla de Rosa Benito, Karmele Marchante, Laura Matamoros, Gema Fernández y María Jesús Ruiz aportarán su veteranía; y por último, el espacio apuesta por la irreverencia de Ylenia Padilla, Claudia Chacón ('Supervivientes'), Sebas Gallego (ganador del Ondas por el podcast 'La vida y tal'), el youtuber Óscar Repo y Carlos Corbacho (exempleado de Isabel Pantoja).

Por si fuera poco, el programa contará con Maica Benedicto, flamante ganadora de 'Supervivientes 2026', que se estrena en el formato como reportera VIP. Tras su paso por 'GH 19' y 'GH DÚO 3', la murciana asumirá divertidas misiones en los eventos más exclusivos del verano.

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El nuevo plató de '¡De Lunes a Viernes!' destaca por ser una gran escenografía muy luminosa y llena de color. Estará integrada por tres sets distintos, un backstage donde ocurrirán situaciones imprevistas y una impresionante pantalla de casi 20 metros cuadrados. Todo ello arropado por la presencia del público en grada y por un joven DJ con cabina propia, encargado de poner ritmo a las tardes e interactuar activamente con los presentadores y colaboradores.