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Audiencias TV junio: La 1 lidera gracias al Mundial, Antena 3 se mantiene y Cuatro consolida su sorpasso a La Sexta

Telecinco vuelve a firmar mínimo y cierra otra complicada temporada sin lograr recuperar a su público

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Audiencias mensuales / LA 1 / ANTENA 3 / CUATRO / LA SEXTA

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Redacción Yotele

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Madrid
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La 1 lidera el mes de junio y rompe una racha de 22 meses consecutivos de dominio de Antena 3. La cadena pública se alza hasta la primera posición del ránking mensual gracias al impulso del Mundial de fútbol. Con ello, se sitúa como la cadena más vista de nuestro país con un 14,3% de audiencia.

Sin embargo, esta alteración de la programación, no afecta demasiado a Antena 3. Obviamente, el canal de Atresmedia pierde el liderazgo, pero su ferrea apuesta de contenidos hace que sólo pierda 4 décimas respecto al mes anterior, situándose en un 12,5% de apoyos.

No puede decir lo mismo Telecinco, que pierde casi un punto respecto a mayo y cae hasta el 8,3%. Sin embargo, Cuatro registra su mejor mes de junio desde 2021 y consolida su sorpasso a laSexta con un 6,4% e promedio mensual.

El segundo canal de Atresmedia está en crisis de audiencia y vuelve a quedar por debajo de su competidor. Este mes vuelve a cerrar por debajo de la barrera psicológica del 6%, conformándose con un 5,5%.

Por su parte, La 2 logra el mejor mes de junio desde 2009 con un 3,5%, impulsada sobretodo por 'Malas Lenguas' (diario y noche), 'Trivial Pursuit', 'Cifras y letras' y 'Saber y ganar'.

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En el ránking de cadenas de TDT, FDF se alza líder con un 2,1%, seguida de Energy (1,9%), Nova (1,9%), Neox (1,8%) y Atreseries (1,7%).

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