Audiencias TV ayer: 'La revuelta' supera por la mínima a 'El Hormiguero' en coincidencia y el Mundial vuelve a arrasar

Noche inhabitual en las audiencias de televisión. David Broncano y 'La revuelta' se imponen por la mínima a Pablo Motos y 'El Hormiguero'. El programa de La 1 consigue un 12,5% y 1.393.000 espectadores frente al 13% y 1.472.000 del show de Antena 3. Sin embargo, en estricta coincidencia (21:55-22:45), es el formato de TVE el que toma ventaja:

La revuelta: 12,9% y 1.450.000

El Hormiguero: 12,8% y 1.440.000

Después, el Mundial vuelve a arrasar con el partido entre Francia y Suecia, que anotó un espectacular 28,1% y 2.513.000 apoyos.

La peor parte se la vuelve a llevar 'Cara al show'. El programa de Marc Giró compitió contra el fútbol y cayó hasta un bajísimo 3,7% y 318.000 televidentes.

PRIME TIME

La 1

La revuelta: 12,5% y 1.393.000

Final world cup: 26,2% y 2.395.000

Mundial: Francia - Suecia: 28,1% y 2.513.000

Antena 3

El Hormiguero: 13% y 1.472.000

En tierra lejana: 10% y 819.000

Telecinco

First Dates Summer: 7,5% y 843.000

Cine 5 estrellas: Pretty Woman: 7,9% y 552.000

Cuatro

First Dates: 4,5% y 427.000

Horizonte: 8,5% y 952.000

Código 10: 7,2% y 487.000

laSexta

laSexta Clave: 4,5% y 401.000

El Intermedio: 6,8% y 763.000

Cara al show: 3,7% y 318.000

La 2

Trivial Pursuit: 5,2% y 500.000

Cifras y letras: 5% y 553.000

Premios Academia de la Moda Española: 1,5% y 166.000

LATE NIGHT

La 1

Al cielo con ella: 11% y 336.000

Cuatro

En el punto de mira: 6,6% y 123.000

Antena 3

En tierra lejana: 5,7% y 173.000

laSexta

Cara al show: 3,5% y 104.000

TARDE

Antena 3

Sueños de libertad: 14% y 1.232.000

Y Ahora Sonsoles: 9,5% y 698.000

Pasapalabra: 17,4% y 1.363.000

La 1

Teledeporte: Directo al Mundial: 15,2% y 1.420.000

Directo al grano: 11,7% y 987.000

Valle Salvaje: 10,4% y 765.000

La Promesa: 12,9% y 909.000

Malas lenguas: 11% y 800.000

Aquí la tierra: 11,8% y 930.000

Telecinco

Amor o lo que surja: 5,7% y 498.000

El verano se mueve: 7,2% y 544.000

El diario de Jorge: 7,3% y 519.000

Allá tú: 8,5% y 646.000

Cuatro

Todo es mentira: 7,4% y 607.000

Lo sabe, no lo sabe: 5,9% y 415.000

laSexta

Zapeando: 5,9% y 511.000

Más vale tarde: 5,6% y 406.000

La 2

El cazador: 2,2% y 191.000

Saber y ganar: 6,6% y 604.000

Grandes Documentales: 3,7% y 301.000

Malas lenguas: 7,1% y 166.000

Diario de un nómada: 2,3% y 166.000

Jeopardy: 1,8% y 142.000

MAÑANA

Antena 3

Espejo Público: 11,9% y 298.000

Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 18,2% y 918.000

La ruleta de la suerte: 20,9% y 1.543.000

La 1

La Hora de La 1: 17,8% y 306.000

Mañaneros 360: 14,9% y 462.000 / 11,5% y 905.000

Telecinco

La mirada crítica: 11,3% y 221.000

Vamos a ver: 9,9% y 280.000

El precio justo: 8,8% y 588.000

laSexta

Aruser@s: 13,3% y 270.000

Al Rojo vivo: 6,6% y 246.000

Cuatro

Alerta cobra: 1,1% y 15.000 / 1,9% y 34.000 / 2,6% y 52.000

En boca de todos: 7,7% y 238.000

La 2

Curro Jiménez: 3,4% y 125.000

El cazador: 1,4% y 90.000

INFORMATIVOS

Tarde

Antena 3 Noticias 1: 22,7% y 2.091.000

Telediario 1: 14% y 1.281.000

Informativos Telecinco 15H: 8,7% y 799.000

laSexta Noticias 14H: 8,6% y 695.000

Noticias Cuatro 1: 8,9% y 630.000

Noche

Antena 3 Noticias 2: 17,6% y 1.639.000

Telediario 2: 14,8% y 1.358.000

Informativos Telecinco 21H: 6,9% y 632.000

laSexta Noticias 20H: 6,8% y 515.000

Noticias Cuatro 2: 5,7% y 431.000

RÁNKING

Diario: La 1 (15,1%), Antena 3 (12,9%), Telecinco (7,5%), Cuatro (6,6%), laSexta (5,8%), La 2 (3,6%).

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Mes: La 1 (14,3%), Antena 3 (12,5%), Telecinco (8,3%), Cuatro (6,4%), laSexta (5,5%), La 2 (3,5%).