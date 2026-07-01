Martes 30 de junio
Audiencias TV ayer: 'La revuelta' supera por la mínima a 'El Hormiguero' en coincidencia y el Mundial vuelve a arrasar
Marc Giró no levanta cabeza y su 'Cara al show' queda como penúltima opción de la noche, solo por delante de La 2
Noche inhabitual en las audiencias de televisión. David Broncano y 'La revuelta' se imponen por la mínima a Pablo Motos y 'El Hormiguero'. El programa de La 1 consigue un 12,5% y 1.393.000 espectadores frente al 13% y 1.472.000 del show de Antena 3. Sin embargo, en estricta coincidencia (21:55-22:45), es el formato de TVE el que toma ventaja:
- La revuelta: 12,9% y 1.450.000
- El Hormiguero: 12,8% y 1.440.000
Después, el Mundial vuelve a arrasar con el partido entre Francia y Suecia, que anotó un espectacular 28,1% y 2.513.000 apoyos.
La peor parte se la vuelve a llevar 'Cara al show'. El programa de Marc Giró compitió contra el fútbol y cayó hasta un bajísimo 3,7% y 318.000 televidentes.
PRIME TIME
La 1
La revuelta: 12,5% y 1.393.000
Final world cup: 26,2% y 2.395.000
Mundial: Francia - Suecia: 28,1% y 2.513.000
Antena 3
El Hormiguero: 13% y 1.472.000
En tierra lejana: 10% y 819.000
Telecinco
First Dates Summer: 7,5% y 843.000
Cine 5 estrellas: Pretty Woman: 7,9% y 552.000
Cuatro
First Dates: 4,5% y 427.000
Horizonte: 8,5% y 952.000
Código 10: 7,2% y 487.000
laSexta
laSexta Clave: 4,5% y 401.000
El Intermedio: 6,8% y 763.000
Cara al show: 3,7% y 318.000
La 2
Trivial Pursuit: 5,2% y 500.000
Cifras y letras: 5% y 553.000
Premios Academia de la Moda Española: 1,5% y 166.000
LATE NIGHT
La 1
Al cielo con ella: 11% y 336.000
Cuatro
En el punto de mira: 6,6% y 123.000
Antena 3
En tierra lejana: 5,7% y 173.000
laSexta
Cara al show: 3,5% y 104.000
TARDE
Antena 3
Sueños de libertad: 14% y 1.232.000
Y Ahora Sonsoles: 9,5% y 698.000
Pasapalabra: 17,4% y 1.363.000
La 1
Teledeporte: Directo al Mundial: 15,2% y 1.420.000
Directo al grano: 11,7% y 987.000
Valle Salvaje: 10,4% y 765.000
La Promesa: 12,9% y 909.000
Malas lenguas: 11% y 800.000
Aquí la tierra: 11,8% y 930.000
Telecinco
Amor o lo que surja: 5,7% y 498.000
El verano se mueve: 7,2% y 544.000
El diario de Jorge: 7,3% y 519.000
Allá tú: 8,5% y 646.000
Cuatro
Todo es mentira: 7,4% y 607.000
Lo sabe, no lo sabe: 5,9% y 415.000
laSexta
Zapeando: 5,9% y 511.000
Más vale tarde: 5,6% y 406.000
La 2
El cazador: 2,2% y 191.000
Saber y ganar: 6,6% y 604.000
Grandes Documentales: 3,7% y 301.000
Malas lenguas: 7,1% y 166.000
Diario de un nómada: 2,3% y 166.000
Jeopardy: 1,8% y 142.000
MAÑANA
Antena 3
Espejo Público: 11,9% y 298.000
Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 18,2% y 918.000
La ruleta de la suerte: 20,9% y 1.543.000
La 1
La Hora de La 1: 17,8% y 306.000
Mañaneros 360: 14,9% y 462.000 / 11,5% y 905.000
Telecinco
La mirada crítica: 11,3% y 221.000
Vamos a ver: 9,9% y 280.000
El precio justo: 8,8% y 588.000
laSexta
Aruser@s: 13,3% y 270.000
Al Rojo vivo: 6,6% y 246.000
Cuatro
Alerta cobra: 1,1% y 15.000 / 1,9% y 34.000 / 2,6% y 52.000
En boca de todos: 7,7% y 238.000
La 2
Curro Jiménez: 3,4% y 125.000
El cazador: 1,4% y 90.000
INFORMATIVOS
Tarde
Antena 3 Noticias 1: 22,7% y 2.091.000
Telediario 1: 14% y 1.281.000
Informativos Telecinco 15H: 8,7% y 799.000
laSexta Noticias 14H: 8,6% y 695.000
Noticias Cuatro 1: 8,9% y 630.000
Noche
Antena 3 Noticias 2: 17,6% y 1.639.000
Telediario 2: 14,8% y 1.358.000
Informativos Telecinco 21H: 6,9% y 632.000
laSexta Noticias 20H: 6,8% y 515.000
Noticias Cuatro 2: 5,7% y 431.000
RÁNKING
Diario: La 1 (15,1%), Antena 3 (12,9%), Telecinco (7,5%), Cuatro (6,6%), laSexta (5,8%), La 2 (3,6%).
Mes: La 1 (14,3%), Antena 3 (12,5%), Telecinco (8,3%), Cuatro (6,4%), laSexta (5,5%), La 2 (3,5%).
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