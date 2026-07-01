Antonio Banderas estalla contra los medios y desmiente que su hermano esté en la lista de morosos de Hacienda: "Ya van tres años"

Antonio Banderas ha dicho basta. El internacional actor malagueño ha recurrido a su cuenta oficial de X (antiguo Twitter) para denunciar públicamente el grave error que varios medios de comunicación cometen de forma reiterada cada vez que se publica la lista de morosos de Hacienda, salpicando injustamente a su familia.

Visiblemente cansado, Banderas ha aclarado que se está confundiendo la identidad de su hermano, Francisco Javier Domínguez Bandera, con la de otra persona que aparece en el citado registro por una lejana coincidencia en el nombre.

El actor ha querido zanjar la polémica de raíz con un contundente texto para frenar el daño a la imagen de su hermano: "Hola amigos. Por tercer año consecutivo una cantidad preocupante de medios de comunicación confunden la identidad de mi hermano, cuyo nombre es Francisco Javier Domínguez Bandera, con una persona que ocupa la lista de morosos, y cuyo nombre comparte una cierta (más bien lejana) similitud con el nombre de mi hermano".

El intérprete ha hecho hincapié en que esta situación no es nueva y que está empezando a pasar factura a nivel personal: "Repito, ya por tres años ha tenido que aguantar el descrédito producido por este error periodístico continuado en el tiempo".

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A pesar del monumental enfado, Banderas ha querido agradecer a las cabeceras que ya han subsanado la información errónea, lanzando de paso un recado para evitar que el año que viene ocurra lo mismo: "Aparte de rectificar el error, lo cual algunas publicaciones ya han hecho y por ello mostramos nuestro agradecimiento, no estaría de más el que se apuntaran el nombre correcto de mi hermano para el año que viene. Ea, un besito a todos".