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Cambio de cadena

TVE ficha a Gabriel García Valcarcel, el hombre del tiempo de Mediaset

El meteorólogo cierra su etapa en los platós de Telecinco y Cuatro

Gabriel G. Valcárcel en Mediaset

Gabriel G. Valcárcel en Mediaset / Mediaset

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Kevin Rodríguez

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Tenerife
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Tras consolidarse como uno de los rostros clave de la información meteorológica de Mediaset España en los últimos tiempos, el meteorólogo Gabriel García Valcárcel ha anunciado su salida definitiva del grupo de Fuencarral. Una despedida cargada de sentimiento que esconde un importante giro profesional: el presentador se incorporará a los servicios informativos de TVE.

El propio Gabriel García Valcárcel ha querido compartir con sus seguidores el torbellino de emociones que supone cerrar esta intensa etapa en los platós de Telecinco y Cuatro, donde se había ganado el cariño de la audiencia y de sus compañeros gracias a su rigurosidad y frescura al frente de 'El Tiempo'.

"Me voy con el corazón encogido, pero lleno de gratitud. Formar parte de esta casa ha sido un regalo y me llevo el cariño de un equipo humano que es pura magia. Ha sido un viaje increíble", ha expresado el meteorólogo en sus redes.

La marcha de Valcárcel supone una baja importante para el equipo del tiempo de Mediaset, donde se había convertido en un divulgador muy valorado por su capacidad para explicar los fenómenos climáticos de forma llana y cercana.

Lejos de tomarse un respiro, el meteorólogo ya tiene nuevo y ambicioso destino. Gabriel García Valcárcel ha cerrado su fichaje por Televisión Española, donde se integrará en la plantilla de los servicios informativos de la cadena pública.

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Con este movimiento estratégico, la corporación refuerza su histórico equipo de 'El Tiempo' con un profesional con gran telegenia y credibilidad. Valcárcel arranca así una nueva etapa en la televisión pública, asumiendo el reto de informar sobre el clima en los telediarios en un momento de máxima exigencia informativa.

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