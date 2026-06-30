Gemma López estalla en 'Espejo Público' contra los famosos morosos: "Muchos son de nuestra profesión y viven como reyes"

La publicación de la nueva lista negra de Hacienda ha provocado un auténtico terremoto en los platós de televisión, pero el verdadero incendio se ha vivido en el plató de 'Espejo Público'. Los colaboradores del magacín de Antena 3 han protagonizado un tenso y acalorado debate a raíz de los millonarios pufos de rostros tan conocidos como Isabel Pantoja, Paz Vega o Bertín Osborne, destapando las vergüenzas de la profesión.

Una de las más tajantes ha sido Gema López, que ha analizado la delicada situación de la tonadillera (que arrastra una deuda de 1,3 millones de euros). La periodista ha recordado que ver el nombre de la artista en este listado es ya algo recurrente: "Como ella no va pagando las cuotas anteriores, cada vez se le van sumando más", señalando además que "se pensaba que con la venta de 'Cantora' podría saldarlas", algo que no ha sucedido.

López no se ha quedado ahí y ha lanzado un dardo envenenado a los vicios del sector: "Conozco casos de personas que han seguido trabajando teniendo una gran deuda con Hacienda y se les deja con el salario mínimo interprofesional. Muchos son de nuestra profesión y les sigo viendo vivir como reyes".

La indignación ha ido a más con la intervención de Susana Díaz. La colaboradora ha puesto el grito en el cielo al recordar que algunos de los implicados en la lista negra de la Agencia Tributaria siguen facturando en cadenas financiadas por los ciudadanos.

"Que estén cobrando de los impuestos de todos en un medio público...", ha lamentado indignada Susana Díaz.

La tertuliana ha afeado la enorme doble vara de medir que existe en la sociedad actual, comparando la impunidad de las grandes celebridades con el calvario de la gente de a pie: "Hay gente que no paga tres letras de la casa y tienen un lío", denunciando que los famosos sigan con sus vidas como si nada y sin apenas consecuencias legales.

El contrapunto de la mesa lo ha puesto el periodista Juan Soto Ivars, que se ha mostrado radicalmente en contra de este tipo de listados y ha salido en defensa de los afectados con un sonado brote contra la Administración Pública.

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"A mí esto me parece un castigo ejemplarizante. Es intolerable que Hacienda trate así al contribuyente, esto es una vergüenza", ha sentenciado el colaborador, calificando los listados de "intolerables". Para rematar su defensa, Soto Ivars ha sacado a colación el calvario judicial de Ana Duato para denunciar el juicio paralelo que sufren las estrellas, definiendo la presión de la opinión pública como una auténtica "máquina de picar carne".