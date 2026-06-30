'Maestros de la Costura Celebrity', expulsado ayer: debut de Luis de Javier y el "robo" de Silvia Marty

El taller de ‘Maestros de la Costura Celebrity’ ha vuelto a abrir sus puertas en La 1 y lo ha hecho por todo lo alto. La segunda edición del talent de costura arrancó con un nivel de intensidad por las nubes, marcado por el debut de Luis de Javier en el jurado, el misterio de un nuevo 'Taller Secreto', una pasarela histórica y el nacimiento de las primeras rencillas entre los famosos. Una noche redonda que terminó con lágrimas y la primera expulsión de la edición: Blanca Paloma.

El debut de Luis de Javier

La gran novedad de la temporada fue la llegada del diseñador Luis de Javier al jurado, compartiendo mesa con Lorenzo Caprile y María Escoté. La primera toma de contacto de los doce nuevos aprendices vaticinó que la edición no será fácil. Tras un accidentado "juego de las sillas" para adivinar directores creativos de grandes firmas, los celebrities se enfrentaron a un homenaje a Giorgio Armani que contó con la visita de la mítica Antonia Dell'Atte.

Los nervios pasaron factura. Pau Echániz, piragüista olímpico y estudiante de patronaje, se perfilaba como el ganador de la primera prueba, pero un error fatal al colocar la falda en el maniquí le arrebató el triunfo.

Silvia Marty y su "robo" a Mario Vaquerizo

El estreno también sirvió para ver las estrategias de los concursantes. Mario Vaquerizo pecó de generoso y le cedió parte de su tela a Silvia Marty y Blanca Paloma, quedándose él mismo sin material. "Silvia Marty ha dado muchos pasos adelante en su carrera; ahora ha dado el paso de robarme la tela", bromeó el cantante al ver que la actriz ni siquiera llegó a usar el material prestado.

La jugada le salió redonda a la actriz de 'Un paso adelante', que se alzó con la victoria de la primera prueba. Sin embargo, su insistencia en pedir material a sus compañeros a lo largo de la noche hizo que el taller la rebautizara con un demoledor apodo: "Doñatela Versace".

Histórica prueba en la 080 Barcelona

Para la prueba de exteriores, el formato hizo historia al trasladarse a la pasarela 080 Barcelona Fashion, donde tuvieron que replicar un complejo diseño de la firma Dominnico inspirado en María Antonieta.

Como ganadora del primer reto, Silvia Marty capitaneó el equipo naranja, dejando fuera de la capitanía a su amiga Beatriz Luengo, lo que generó los primeros desencuentros. Por su parte, Josie lideró con maestría y tranquilidad al equipo verde. La organización del estilista dio sus frutos: el equipo verde se llevó la victoria y Josie fue coronado como el mejor de la prueba, recibiendo un emotivo elogio de María Escoté que lo hizo romper a llorar.

"Eres un currante, eres humilde. Si te va bien en la vida no es suerte, es porque te lo mereces", le dedicó Escoté a un emocionado Josie.

Blanca Paloma, primera eliminada

La prueba de eliminación se centró en la defensa de la artesanía y el lujo tradicional. Antes de empezar, Josie hizo uso de su inmunidad para salvar a Edu Román y evitar que se batiera en duelo con su hermano gemelo, Jorge.

La tensión en los fosos fue total. Beatriz Luengo rompió a llorar reivindicando el orgullo de ser "una chica de barrio" en el mundo de la moda, mientras que Mariola Fuentes necesitó el auxilio in extremis de Pepón Nieto para terminar su prenda.

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Finalmente, la cruz de la moneda fue para Blanca Paloma. Aunque la representante de Eurovisión 2023 presentó una propuesta muy creativa, cometió el error imperdonable de 'Maestros de la Costura': la prenda se desmontó por completo al ponerla en el maniquí. Al no ser ponible, el jurado dictaminó su expulsión. La cantante se despidió entre lágrimas, agradeciendo haber reconectado con la costura y cerrando la noche cantando un emotivo homenaje a su abuela.