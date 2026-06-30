Lunes 29 de junio 2026
Audiencias TV ayer: 'El verano se mueve' llega débil a las tardes de Telecinco, mientras que 'En tierra lejana' lidera sobre el regreso de 'Maestros de la Costura Celebrity'
'Universo Calleja' se hunde con su nueva entrega y el partido entre Brasil y Japón arrasa por la tarde
Vuelco en las audiencias de la noche del lunes. 'En tierra lejana' se impone con un 11,2% y 831.000 espectadores al regreso de 'Maestros de la Costura Celebrity', que llega débil a su inhabitual estreno en pleno verano. El porgrama que presenta Raquel Sánchez Silva no es capaz de llegar al doble dígito y se conforma con un 9,4% y 622.000 seguidores en su primera Gala.
Por la tarde, el estreno de 'El verano se mueve' tampoco convence en Telecinco, situándose con un flojo 7% y 550.000 apoyos. Aun así, es el programa con mejor cuota de la tarde en la principal cadena de Mediaset.
En cuanto al Mundial de fútbol, el encuentro disputado entre Brasil y Japón arrasa en el tramo final de la tarde con un espectacular 33,7% y 3.075.000 televidentes, dejando en mínimos a 'Pasapalabra' (11,8%) y 'Allá tú' (5,9%).
PRIME TIME
Antena 3
El Hormiguero: 14,2% y 1.579.000
En tierra lejana: 11,2% y 831.000
La 1
La revuelta: 10,8% y 1.207.000
Maestros de la Costura Celebrity: 9,4% y 622.000
Telecinco
Fisrt Dates Summer: 7,7% y 845.000
Universo Calleja: 7,4% y 516.000
Cuatro
First Dates: 3,8% y 385.000
Horizonte: 8,6% y 943.000
En guardia: 5,9% y 471.000
laSexta
laSexta Clave: 4% y 411.000
El Intermedio: 6,8% y 754.000
El Taquillazo: Las leyes de la frontera: 5,1% y 345.000
La 2
Trivial Pursuit: 4,2% y 438.000
Cifras y letras: 6,4% y 712.000
Cine clásico: Río rojo: 1,9% y 172.000
LATE NIGHT
La 1
Make up stars drag tour: 8,4% y 179.000
Antena 3
En tierra lejana: 7% y 229.000
Telecinco
Planeta Calleja: 6,2% y 195.000
Cuatro
En guardia: 5,1% y 233.000 / 6,5% y 154.000
laSexta
Cine: 13 exorcismos: 3,2% y 74.000
TARDE
La 1
Teledeporte: Directo al Mundial: 12,3% y 1.130.000
Directo al grano: 10,9% y 910.000
Camino a Nueva York: 30,2% y 2.685.000
Mundial fútbol: Brasil - Japón: 33,7% y 3.075.000
Antena 3
Sueños de libertad: 14,2% y 1.262.000
Y Ahora Sonsoles: 9,2% y 744.000
Pasaoalabra: 11,8% y 1.147.000
Telecinco
Amor...o lo que surja: 5,4% y 481.000
El verano se mueve: 7% y 550.000
El diario de Jorge: 6,8% y 560.000
Allá tú: 5,9% y 564.000
laSexta
Zapeando: 6,8% y 603.000
Más Vale tarde: 5,3% y 432.000
Cuatro
Todo es mentira: 7,2% y 604.000
Lo sabe, no lo sabe: 4,6% y 385.000
La 2
El Cazador: 2% y 176.000
Saber y ganar: 6,6% y 601.000
Grandes Documentales: 3,8% y 317.000
Malas lenguas: 4,6% y 363.000
Diario de un nómada: 2% y 170.000
Jeopardy: 1,5% y 146.000
MAÑANA
Antena 3
Espejo Público: 11,1% y 290.000
Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 15,9% y 833.000
La ruleta de la suerte: 20,3% y 1.512.000
La 1
La Hora de La 1: 17,5% y 310.000
Mañaneros 360: 14,2% y 455.000 / 12,8% y 1.022.000
Telecinco
La mirada crítica: 13,4% y 270.000
Vamos a ver: 9,6% y 274.000
El precio justo: 8,9% y 583.000
laSexta
Aruser@s: 12,6% y 261.000
Al Rojo vivo: 6,9% y 265.000
Cuatro
Alerta cobra: 1,9% y 26.000 / 1,7% y 31.000 / 2,3% y 48.000
En boca de todos: 8,1% y 261.000
La 2
El cazador: 1,1% y 70.000
INFORMATIVOS
Tarde
Antena 3 Noticias 1: 22% y 2.015.000
Telediario 1: 14,3% y 1.299.000
Informativos Telecinco 15H: 9% y 822.000
laSexta Noticias 14H: 8,6% y 703.000
Noticias Cuatro 1: 7,6% y 536.000
Noche
Telediario 2: 24,1% y 2.464.000
Antena 3 Noticias 2: 16% y 1.636.000
Informativos Telecinco 21H: 6,1% y 627.000
laSexta Noticias 20H: 4,6% y 427.000
Noticias Cuatro 2: 4% y 377.000
RÁNKING
Diario: La 1 (15,8%), Antena 3 (12,5%), Telecinco (7,2%), laSexta (5,9%), Cuatro (5,9%), La 2 (3,5%).
Mes: La 1 (14,3%), Antena 3 (12,5%), Telecinco (8,3%), Cuatro (6,4%), laSexta (5,5%), La 2 (3,5%).
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