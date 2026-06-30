Audiencias TV ayer: 'El verano se mueve' llega débil a las tardes de Telecinco, mientras que 'En tierra lejana' lidera sobre el regreso de 'Maestros de la Costura Celebrity'

Vuelco en las audiencias de la noche del lunes. 'En tierra lejana' se impone con un 11,2% y 831.000 espectadores al regreso de 'Maestros de la Costura Celebrity', que llega débil a su inhabitual estreno en pleno verano. El porgrama que presenta Raquel Sánchez Silva no es capaz de llegar al doble dígito y se conforma con un 9,4% y 622.000 seguidores en su primera Gala.

Por la tarde, el estreno de 'El verano se mueve' tampoco convence en Telecinco, situándose con un flojo 7% y 550.000 apoyos. Aun así, es el programa con mejor cuota de la tarde en la principal cadena de Mediaset.

En cuanto al Mundial de fútbol, el encuentro disputado entre Brasil y Japón arrasa en el tramo final de la tarde con un espectacular 33,7% y 3.075.000 televidentes, dejando en mínimos a 'Pasapalabra' (11,8%) y 'Allá tú' (5,9%).

PRIME TIME

Antena 3

El Hormiguero: 14,2% y 1.579.000

En tierra lejana: 11,2% y 831.000

La 1

La revuelta: 10,8% y 1.207.000

Maestros de la Costura Celebrity: 9,4% y 622.000

Telecinco

Fisrt Dates Summer: 7,7% y 845.000

Universo Calleja: 7,4% y 516.000

Cuatro

First Dates: 3,8% y 385.000

Horizonte: 8,6% y 943.000

En guardia: 5,9% y 471.000

laSexta

laSexta Clave: 4% y 411.000

El Intermedio: 6,8% y 754.000

El Taquillazo: Las leyes de la frontera: 5,1% y 345.000

La 2

Trivial Pursuit: 4,2% y 438.000

Cifras y letras: 6,4% y 712.000

Cine clásico: Río rojo: 1,9% y 172.000

LATE NIGHT

La 1

Make up stars drag tour: 8,4% y 179.000

Antena 3

En tierra lejana: 7% y 229.000

Telecinco

Planeta Calleja: 6,2% y 195.000

Cuatro

En guardia: 5,1% y 233.000 / 6,5% y 154.000

laSexta

Cine: 13 exorcismos: 3,2% y 74.000

TARDE

La 1

Teledeporte: Directo al Mundial: 12,3% y 1.130.000

Directo al grano: 10,9% y 910.000

Camino a Nueva York: 30,2% y 2.685.000

Mundial fútbol: Brasil - Japón: 33,7% y 3.075.000

Antena 3

Sueños de libertad: 14,2% y 1.262.000

Y Ahora Sonsoles: 9,2% y 744.000

Pasaoalabra: 11,8% y 1.147.000

Telecinco

Amor...o lo que surja: 5,4% y 481.000

El verano se mueve: 7% y 550.000

El diario de Jorge: 6,8% y 560.000

Allá tú: 5,9% y 564.000

laSexta

Zapeando: 6,8% y 603.000

Más Vale tarde: 5,3% y 432.000

Cuatro

Todo es mentira: 7,2% y 604.000

Lo sabe, no lo sabe: 4,6% y 385.000

La 2

El Cazador: 2% y 176.000

Saber y ganar: 6,6% y 601.000

Grandes Documentales: 3,8% y 317.000

Malas lenguas: 4,6% y 363.000

Diario de un nómada: 2% y 170.000

Jeopardy: 1,5% y 146.000

MAÑANA

Antena 3

Espejo Público: 11,1% y 290.000

Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 15,9% y 833.000

La ruleta de la suerte: 20,3% y 1.512.000

La 1

La Hora de La 1: 17,5% y 310.000

Mañaneros 360: 14,2% y 455.000 / 12,8% y 1.022.000

Telecinco

La mirada crítica: 13,4% y 270.000

Vamos a ver: 9,6% y 274.000

El precio justo: 8,9% y 583.000

laSexta

Aruser@s: 12,6% y 261.000

Al Rojo vivo: 6,9% y 265.000

Cuatro

Alerta cobra: 1,9% y 26.000 / 1,7% y 31.000 / 2,3% y 48.000

En boca de todos: 8,1% y 261.000

La 2

El cazador: 1,1% y 70.000

INFORMATIVOS

Tarde

Antena 3 Noticias 1: 22% y 2.015.000

Telediario 1: 14,3% y 1.299.000

Informativos Telecinco 15H: 9% y 822.000

laSexta Noticias 14H: 8,6% y 703.000

Noticias Cuatro 1: 7,6% y 536.000

Noche

Telediario 2: 24,1% y 2.464.000

Antena 3 Noticias 2: 16% y 1.636.000

Informativos Telecinco 21H: 6,1% y 627.000

laSexta Noticias 20H: 4,6% y 427.000

Noticias Cuatro 2: 4% y 377.000

RÁNKING

Diario: La 1 (15,8%), Antena 3 (12,5%), Telecinco (7,2%), laSexta (5,9%), Cuatro (5,9%), La 2 (3,5%).

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Mes: La 1 (14,3%), Antena 3 (12,5%), Telecinco (8,3%), Cuatro (6,4%), laSexta (5,5%), La 2 (3,5%).