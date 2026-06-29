Mikel Santiago salta a la ficción televisiva con ‘Boga’, un thriller juvenil marcado por un atropello y un pacto de silencio

Mikel Santiago da el salto a la ficción seriada con ‘Boga’, una nueva miniserie de suspense creada junto a Txemi Parra. El proyecto comenzó a rodarse el pasado 15 de junio en distintas localizaciones de Bizkaia y Álava y contará con seis episodios dirigidos por Mikel Rueda.

La historia sigue a cinco jóvenes remeros que celebran su clasificación para la final del campeonato más importante de sus vidas. La noche termina de forma trágica cuando atropellan accidentalmente a una joven y deciden arrojar su cuerpo al mar para proteger su futuro deportivo.

El pacto empieza a resquebrajarse cuando la Ertzaintza investiga la desaparición. La culpa, el miedo y la presión policial alterarán la relación entre los protagonistas, que tratarán de mantener el secreto mientras se acerca la competición decisiva.

Iraia Elias, Mikel Losada, Mikel Niso, Iker Roca, Mikel Kaye, Markel Sainz y Ander Martínez forman parte del reparto. El propio Rueda también participa en los guiones junto a Santiago y Parra, responsables de construir esta trama que combina drama juvenil, investigación criminal y suspense.

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‘Boga’ está liderada por Plano a Plano Bilbao en colaboración con Producciones Innatas AIE y Euskadi Movie. Álvaro Benítez y Emilio Amaré ejercen como productores ejecutivos, mientras ITV Studios participa en la producción asociada y se encargará de su distribución internacional.