Culpa bajo el agua
Mikel Santiago salta a la ficción televisiva con ‘Boga’, un thriller juvenil marcado por un atropello y un pacto de silencio
La miniserie de EITB ya se rueda en Bizkaia y Álava con seis capítulos dirigidos por Mikel Rueda.
Mikel Santiago da el salto a la ficción seriada con ‘Boga’, una nueva miniserie de suspense creada junto a Txemi Parra. El proyecto comenzó a rodarse el pasado 15 de junio en distintas localizaciones de Bizkaia y Álava y contará con seis episodios dirigidos por Mikel Rueda.
La historia sigue a cinco jóvenes remeros que celebran su clasificación para la final del campeonato más importante de sus vidas. La noche termina de forma trágica cuando atropellan accidentalmente a una joven y deciden arrojar su cuerpo al mar para proteger su futuro deportivo.
El pacto empieza a resquebrajarse cuando la Ertzaintza investiga la desaparición. La culpa, el miedo y la presión policial alterarán la relación entre los protagonistas, que tratarán de mantener el secreto mientras se acerca la competición decisiva.
Iraia Elias, Mikel Losada, Mikel Niso, Iker Roca, Mikel Kaye, Markel Sainz y Ander Martínez forman parte del reparto. El propio Rueda también participa en los guiones junto a Santiago y Parra, responsables de construir esta trama que combina drama juvenil, investigación criminal y suspense.
‘Boga’ está liderada por Plano a Plano Bilbao en colaboración con Producciones Innatas AIE y Euskadi Movie. Álvaro Benítez y Emilio Amaré ejercen como productores ejecutivos, mientras ITV Studios participa en la producción asociada y se encargará de su distribución internacional.
Suscríbete para seguir leyendo
- Sánchez responde a Page: 'Los que ahora piden elecciones son los que propiciaron un Gobierno del PP en 2016
- Los dueños venezolanos de la empresa que pagó 1 millón a Zapatero y sus hijas se asociaron con directivos de Plus Ultra días antes del rescate
- Dos muertos en un choque en Barcelona provocado por un conductor temerario que huía de la policía
- Así quedan los dieciseisavos de final del Mundial, al completo: todos los cruces, fechas y horarios
- La OCU recuerda la fecha del nuevo cambio en los ascensores: desde el 1 de julio habrá otra obligación para las comunidades
- Audiencias TV ayer: 'El show de Paz' comienza discreto, 'La Voz Kids' lidera la noche y La Sexta recupera su ventaja sobre 'Malas Lenguas Noche
- Las cinco carreras con nota de corte de 5 y alta empleabilidad
- Cinco jueces estudiarán el 13 de julio si salvan del jurado a Begoña Gómez, que suma un nuevo recurso por el silencio de Peinado sobre pruebas a su favor