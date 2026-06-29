‘Grupo de apoyo para corazones rotos’, la novela romántica LGTBI perfecta para quienes todavía creen en los amores de verano

Un autobús de última hora, un pueblo costero y un verano para intentar olvidar. ‘Grupo de apoyo para corazones rotos’, la primera novela de Eloy Cobera, publicada por Suma, reúne varios de los ingredientes que convierten una historia romántica en una lectura especialmente apropiada para las vacaciones: humor, sensualidad y una relación que avanza sin prisas.

La trama de esta novela, de 464 páginas, comienza en junio de 2019, cuando Rodrigo termina la universidad y su novio rompe inesperadamente con él. Decidido a escapar de los recuerdos, viaja al pueblo de su abuela con la intención de pasar allí el verano sin crear nuevos vínculos. Sus planes cambian al conocer a Harry, un joven extranjero que también carga con sus propias heridas sentimentales.

Ambos terminan aceptando una propuesta poco convencional: pasar 21 días fingiendo que son pareja para ayudarse a superar a sus respectivos ex. Lo que comienza como un pacto con reglas claras irá dando paso a una relación marcada por la atracción, las conversaciones íntimas y el miedo a volver a confiar en alguien.

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La novela apuesta por un romance de cocción lenta y evita convertir el sufrimiento o los comportamientos tóxicos en el principal motor de la historia. Rodrigo y Harry deberán aprender a mostrarse vulnerables y a decidir qué esperan realmente del amor, dentro de un relato que pone el cuidado mutuo y las relaciones sanas en el centro.