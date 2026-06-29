'El hormiguero' afronta su final de temporada: Estos son los últimos invitados del programa esta semana

'El Hormiguero' ya tiene fecha para colgar el cartel de "cerrado por vacaciones". El formato estrella de Antena 3 capitaneado por Pablo Motos afronta su última semana de la temporada antes del parón estival, y lo hace por todo lo alto. Con motivo del Mundial de Fútbol, el espacio adelanta unos días su despedida y ofrecerá tres noches con invitados de lujo, en vez de las cuatro habituales.

Lunes 29 de junio: Esperansa Grasia

La última semana arranca en casa. La popular creadora de contenido y humorista Esperansa Grasia, que ya forma parte de la familia del programa como colaboradora, cambia de bando para sentarse por primera vez como invitada en solitario.

La influencer charlará con Pablo Motos sobre cómo ha vivido su brutal crecimiento en las redes sociales gracias a sus virales sketches y personajes, además de repasar su trayectoria y cómo ha sido su experiencia saltando del mundo digital a la primera línea de la televisión.

Martes 30 de junio: José Andrés

El martes, el plató recibirá el carisma y la energía del chef más internacional de nuestra gastronomía. José Andrés vuelve a divertirse a 'El Hormiguero' para hablar de sus últimos proyectos culinarios alrededor del mundo.

Además, el asturiano compartirá los detalles de la incansable e imprescindible labor humanitaria que realiza en zonas de catástrofe a través de su ONG, World Central Kitchen, en una noche que promete dejar grandes anécdotas marca de la casa.

Miércoles 1 de julio: Antonio Resines y Quim Gutiérrez

El broche de oro definitivo a la temporada llegará el miércoles con una pareja de actores de altura. Antonio Resines y Quim Gutiérrez acuden juntos al programa para presentar su último proyecto conjunto en la gran pantalla.

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Ambos intérpretes prometen una velada llena de risas, complicidad y mucha comedia para despedir el curso de la forma más divertida posible antes de que todo el equipo de 'El Hormiguero' disfrute de su merecido descanso veraniego.