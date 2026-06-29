'En boca de todos' saca a la luz la desesperada llamada al 112 de los acusados del asesinato de Borja Villacís

'En boca de todos', el formato de actualidad conducido por Nacho Abad en Cuatro, ha tenido acceso en exclusiva a un documento clave para el caso: la llamada de socorro que los presuntos asesinos de Borja Villacís realizaron al 112 en el momento exacto en el que se perpetró el asesinato en la zona de Fuencarral.

Se trata de un angustioso audio de más de una hora de duración en el que se escucha perfectamente a María José —madre de Kevin, el principal detenido, y presunta conductora del coche que embistió a la víctima— gritar completamente alterada: “¡Me ha embestido un coche! ¡Me ha embestido un coche!”. Según los expertos consultados por el programa, esta comunicación, realizada a través del sistema automático de emergencias del propio vehículo, podría haber sido una estrategia de la acusada para intentar preconstituir pruebas de su supuesta inocencia.

La grabación, de una crudeza extrema, no solo capta la colisión entre los automóviles, sino que deja registrado el sonido de un disparo en directo. Presa del pánico, se escucha a María José exclamar: “¿Me vas a disparar?”, para acto seguido relatar a los servicios de emergencia una versión manipulada de los hechos entre lágrimas: “Se ha bajado gente, estaban dando tiros y he salido corriendo. ¿Cómo me voy a quedar si están pegando tiros? No lo sé…”.

Sin cortar la comunicación, el audio continúa registrando los movimientos de los sospechosos tras el tiroteo a quemarropa. El micrófono del 112 captó de fondo toda la huida, el momento exacto en el que procedieron al cambio de las matrículas del coche para despistar a las autoridades e, incluso, los instantes finales que acabaron con el arresto de la propia María José por parte de la Policía: “Estoy parada, estoy parada… ¿Me vas a disparar o qué? Están sacando las armas…”.

Tal y como ha detallado el espacio de Mediaset, la investigación policial continúa avanzando a contrarreloj para encajar todas las piezas del rompecabezas. Borja Villacís acudió a la cita mortal acompañado por una persona que, curiosamente, fue condenada en el pasado por el intento de asesinato del conocido abogado Emilio Rodríguez-Menéndez.

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A expensas de lo que dictaminen los tribunales, la principal hipótesis que maneja la Policía es que el motivo de la reunión era un presunto fraude a un seguro por la quema de un coche, aunque los agentes sospechan que existían graves rencillas anteriores vinculadas al tráfico de drogas. Mientras tanto, la investigación se centra ahora en la búsqueda de una tercera persona que continúa huida, ya plenamente identificada.