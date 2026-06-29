Audiencias TV ayer: El Mundial lidera por la noche, 'El show de Paz' baja y Cuatro supera a Telecinco en el día

PRIME TIME

La 1

Fútbol: Mundial 2026: Sudáfrica - Canadá: 24,9% y 2.612.000

La película de la semana: 14,8% y 1.093.000

Antena 3

Una nueva vida: 8,8% y 748.000

Telecinco

Cine 5 estrellas: Los descendientes: 8,1% y 777.000

Cuatro

Cuarto Milenio: 4,1% y 416.000 / 5,5% y 611.000 / 6,6% y 501.000

laSexta

Antomía de...: 4,2% y 458.000 / 3,9% y 379.000 / 3,2% y 190.000

La 2

Imprescindibles: 2% y 214.000

Me meto en un jardin: 2,2% y 224.000 / 2,6% y 198.000

LATE NIGHT

La 1

Cine: El dilema: 7,4% y 196.000

Cuatro

Cuarto Milenio: 7,3% y 212.000

Telecinco

El precio justo: 6,3% y 198.000

Antena 3

Una nueva vida: 5,6% y 153.000

laSexta

Anatomía de...: 4,5% y 131.000

TARDE

La 1

Directo al Mundial: 13,1% y 1.187.000

Sesión de tarde: Coco Chanel: 10,5% y 911.000

Sesión de tarde 2: El aniversario: 7,7% y 605.000

Final World Cup 2026: 23,6% y 2.403.000

Cuatro

Home Cinema: Sáhara: 9,3% y 822.000

Home Cinema 2: Eragon: 8% y 648.000

Antena 3

Multicine: La desesperación de Raven: 10,1% y 899.000

Multicine 2: Indefensa ante el amor: 8% y 665.000

Multicine 3: El té del amor: 6,3% y 501.000

Telecinco

El show de Paz: 6,7% y 590.000

Fiesta: 8,9% y 717.000

laSexta

La roca: 4,7% y 400.000

La 2

Saber y ganar: Fin de semana: 4,8% y 431.000

Grandes Documentales: 2,6% y 226.000

Documentales de La 2: 3,1% y 238.000

De tapas por España: 2,5% y 198.000

La gran aventura de la lengua española: 1,9% y 166.000

MAÑANA

La 1

Fin de semana 24h: 17,6% y 238.000

Viaje al centro de la tele: 9,5% y 251.000 / 11,4% y 431.000

D Corazón: 10% y 619.000

Antena 3

Los más: 5,3% y 62.000

La Voz Kids: 5,9% y 175.000

Centímetros cúbicos: 5,2% y 144.000

Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 8,2% y 372.000 / 11,6% y 615.000

La ruleta de la suerte: 16,2% y 1.173.000

Cuatro

¡Toma Salami!: 0,8% y 5.000 / 2,9% y 24.000

Volando Voy: 5,4% y 80.000 / 8,5% y 231.000

Viajeros Cuatro: 8,6% y 294.000 / 9,1% y 429.000

laSexta

Equipo de Investigación: 6,1% y 46.000

Aruser@s Weekend: 8,5% y 153.000

Equipo de Investigación: 5,1% y 155.000 / 4% y 141.000 / 4,3% y 209.000

Telecinco

Amor o lo que surja: 2% y 20.000 / 3,4% y 75.000

El precio justo: 5,8% y 184.000 / 6,4% y 270.000

INFORMATIVOS

Tarde

Antena 3 Noticias 1: 21,2% y 1.894.000

Telediario 1: 11,8% y 1.037.000

Noticias Cuatro 1: 9,9% y 682.000

Informativos Telecinco 15H: 7,6% y 677.000

laSexta Noticias 14H: 7,1% y 494.000

Noche

Antena 3 Noticias 2: 11,2% y 1.048.000

Informativos Telecinco 21H: 8% y 741.000

laSexta Noticias 20H: 8,8% y 705.000

Noticias Cuatro 2: 7,8% y 620.000

RÁNKING

Diario: La 1 (14,3%), Antena 3 (9,2%), Cuatro (7%), Telecinco (6,9%), laSexta (4,8%), La 2 (2,8%).

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Mes: La 1 (14,2%), Antena 3 (12,5%), Telecinco (8,4%), Cuatro (6,4%), laSexta (5,5%), La 2 (3,5%).