Antena 3 ya tiene sustituta para 'Una nueva vida': así es 'El secreto', su próximo gran fenómeno turco

Antena 3 ya prepara su próximo movimiento en el tablero de las series internacionales. Aunque todavía quedan semanas para que 'Una nueva vida' ponga punto y final a su andadura en la noche de los domingos, la cadena de Atresmedia ha sorprendido a sus espectadores al arrancar la promoción de su nueva gran apuesta otomana: 'El secreto'.

Como ya viene siendo habitual en la infalible estrategia de programación del grupo, la cadena tiene previsto estirar su catálogo entrelazando ambas producciones. De este modo, 'El secreto' llegará muy pronto a la parrilla (previsiblemente a finales de verano) conviviendo en sus primeras semanas con los capítulos finales de 'Una nueva vida' para asegurar el trasvase de espectadores.

'El secreto', cuyo título original es 'Güller ve Günahlar', aterriza en España precedida de un excelente rendimiento en su país de origen. Emitida a través de Kanal D, la ficción cerró su primera tanda de 32 episodios el pasado 12 de junio consolidada como uno de los pilares de la televisión turca. De hecho, su buena acogida le ha valido la renovación automática por una segunda temporada, que arrancará en Turquía el próximo otoño, coincidiendo de lleno con su desembarco en Antena 3.

La trama de 'El secreto' promete mantener en vilo a la audiencia con una historia repleta de giros dramáticos y suspense. Todo comienza cuando la idílica y adinerada vida de Serhat (Murat Yıldırım), un exitoso empresario, se desmorona por completo al descubrir la peor de las traiciones por parte de su esposa, Berrak: le ha estado ocultando que tiene otra hija en secreto. Para complicar las cosas, la mujer sufre un grave accidente y queda en coma.

En paralelo, conocemos a Kader, una niña de seis años que sufre malos tratos y que es rescatada por Zeynep (Cemre Baysel), una humilde florista que decide arriesgarlo todo para protegerla. Lo que nadie sospecha es que Kader es, en realidad, la hija secreta de la mujer de Serhat.

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El destino hará que Zeynep y la pequeña terminen instalándose en la imponente mansión del empresario, donde la joven comenzará a trabajar como niñera. Para salvar a la niña de terminar en un orfanato y, de paso, solucionar las deudas de su propia familia, Zeynep se verá obligada a mantener una monumental farsa bajo el mismo techo que Serhat, desatando una red de mentiras de la que no será nada fácil escapar.