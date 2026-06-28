Del 29 junio al 5 julio
'Valle Salvaje', avance semanal: El milagro de Matilde amenaza con convertirse en su peor maldición
Enriqueta sigue moviendo los hilos a su antojo y dispuesta a todo para conseguir sus objetivos
'Valle Salvaje' no da tregua a sus espectadores, y los próximos capítulos prometen mantener a la audiencia con el corazón en un puño. Entre traiciones familiares, deudas peligrosas y planes de asesinato, la tensión en el palacio está a punto de estallar.
A continuación, te desvelamos todo lo que va a pasar en las próximas entregas:
Contra todo pronóstico, el embarazo de Matilde es real. Lo que todos pensaban que era una burda estratagema de Victoria para engañar al personal ha resultado ser una auténtica bendición. Sin embargo, la alegría durará muy poco. La gran incógnita es saber si este milagro se convertirá en su peor maldición en el momento en que la Salcedo descubra toda la verdad.
Por si fuera poco, el caos se apodera de las tramas: ¡el bebé ha desaparecido! Mientras tanto, Enriqueta sigue moviendo los hilos a su antojo y dispuesta a todo para conseguir sus objetivos. De momento, ya ha presionado a Braulio para que conquiste a Manuela a contrarreloj y, harta de esperar el cobro de su deuda, le planteará a don Hernando una propuesta para saldarla que al marqués le parecerá completamente intolerable.
El destino de la que fuera duquesa de 'Valle Salvaje' se vuelve cada vez más oscuro. Incapaz de distinguir entre amigos y enemigos, Victoria empezará a atacar a la desesperada en todas las direcciones. Primero arremeterá contra Mercedes por no haber alertado a su aliado de la diócesis, aunque Dámaso no tardará en señalar directamente a Hernando como el verdadero culpable de la situación.
Hernando, implacable y sin piedad, le exigirá a Aurelio el castigo más severo para la Salcedo. Un movimiento estratégico que obligará a Dámaso a tomar cartas en el asunto de inmediato.
Sintiéndose totalmente acorralada y entre la espada y la pared, Victoria jugará su última y más peligrosa carta. Sin escrúpulos, le ordenará a Benigna cometer el peor crimen de todos. ¿Estamos ante el trágico final de Matilde?
- Cinco jueces estudiarán el 13 de julio si salvan del jurado a Begoña Gómez, que suma un nuevo recurso por el silencio de Peinado sobre pruebas a su favor
- Sánchez responde a Page: 'Los que ahora piden elecciones son los que propiciaron un Gobierno del PP en 2016
- Las cinco carreras con nota de corte de 5 y alta empleabilidad
- La cortante respuesta de Paz Padilla a Lydia Lozano durante su entrevista en '¡De viernes!' que ha hecho que no vuelva a dirigirse a ella
- Anquetil, el cinco veces campeón de la ronda francesa que tuvo hijos con su hijastra y su nuera
- Se acabó trasnochar para ver a la Selección Española: horarios de la hoja de ruta de España en el Mundial
- El rincón de montaña que conquistó a Iker Casillas: está a 1.238 metros, tiene origen medieval y una fiesta única
- La terapeuta de los Andic no está colegiada como psicóloga y tendrá dificultades para acogerse al secreto profesional