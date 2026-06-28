'Valle Salvaje', avance semanal: El milagro de Matilde amenaza con convertirse en su peor maldición

'Valle Salvaje' no da tregua a sus espectadores, y los próximos capítulos prometen mantener a la audiencia con el corazón en un puño. Entre traiciones familiares, deudas peligrosas y planes de asesinato, la tensión en el palacio está a punto de estallar.

A continuación, te desvelamos todo lo que va a pasar en las próximas entregas:

Contra todo pronóstico, el embarazo de Matilde es real. Lo que todos pensaban que era una burda estratagema de Victoria para engañar al personal ha resultado ser una auténtica bendición. Sin embargo, la alegría durará muy poco. La gran incógnita es saber si este milagro se convertirá en su peor maldición en el momento en que la Salcedo descubra toda la verdad.

Por si fuera poco, el caos se apodera de las tramas: ¡el bebé ha desaparecido! Mientras tanto, Enriqueta sigue moviendo los hilos a su antojo y dispuesta a todo para conseguir sus objetivos. De momento, ya ha presionado a Braulio para que conquiste a Manuela a contrarreloj y, harta de esperar el cobro de su deuda, le planteará a don Hernando una propuesta para saldarla que al marqués le parecerá completamente intolerable.

El destino de la que fuera duquesa de 'Valle Salvaje' se vuelve cada vez más oscuro. Incapaz de distinguir entre amigos y enemigos, Victoria empezará a atacar a la desesperada en todas las direcciones. Primero arremeterá contra Mercedes por no haber alertado a su aliado de la diócesis, aunque Dámaso no tardará en señalar directamente a Hernando como el verdadero culpable de la situación.

Hernando, implacable y sin piedad, le exigirá a Aurelio el castigo más severo para la Salcedo. Un movimiento estratégico que obligará a Dámaso a tomar cartas en el asunto de inmediato.

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Sintiéndose totalmente acorralada y entre la espada y la pared, Victoria jugará su última y más peligrosa carta. Sin escrúpulos, le ordenará a Benigna cometer el peor crimen de todos. ¿Estamos ante el trágico final de Matilde?