Estreno suspendido
Telecinco suspende a última hora el estreno de 'Romi' y opta por cine para esta noche
La cadena de Mediaset altera sus planes por sorpresa y sustituye el lanzamiento de su nueva serie de época por la película 'Los descendientes'
Giro de guion inesperado en la programación de Telecinco. Cuando todo estaba preparado para que la cadena principal de Mediaset estrenase en la noche de este domingo 28 de junio su nueva gran apuesta de ficción, 'Romi', el grupo de comunicación ha decidido dar marcha atrás a última hora y cancelar su lanzamiento de forma indefinida.
Los espectadores que esperaban engancharse a esta nueva producción nacional se van a quedar con las ganas. Por motivos que la cadena no ha querido desvelar, Telecinco ha decidido abortar el estreno de 'Romi'.
En su lugar, a partir de las 22:00 horas, la cadena reestructurará su noche dominical confiando en el cine de Hollywood. Emitirá 'Los descendientes', la aclamada comedia dramática estadounidense protagonizada por George Clooney y Shailene Woodley. De momento, se desconoce por completo la fecha elegida por Mediaset para rescatar la serie y darle una nueva oportunidad en abierto.
Así es 'Romi'
'Romi' cuenta con un reparto de altura encabezado por María Cerezuela, junto a rostros tan reconocidos de nuestra pequeña pantalla como Natalia Millán, Edurne Azkarate, Asier Etxeandia, Unax Ugalde y Elena Irureta.
La historia sigue los pasos de una investigadora sorda de 30 años que posee un don innato y un instinto excepcional para resolver misterios. Sin embargo, su carácter impulsivo la lleva a chocar constantemente con las reglas de su madre, Alaia (Natalia Millán), que además es la jefa de la policía de Bilbao.
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