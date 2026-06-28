'La promesa', avance semanal: Alonso llega ensangrentado a Palacio tras el parto de María Fernández

Tras un sinfín de idas y venidas, Lope y Vera se han dado el 'sí, quiero' en una emotiva ceremonia. Al enlace no ha faltado casi nadie: desde sus compañeros del servicio hasta parte de la mismísima familia Luján. Sin embargo, la felicidad es agridulce, ya que la pareja se ha despedido para siempre del palacio para iniciar una nueva vida juntos.

Pero la alegría durará poco en el servicio. María Fernández se pone de parto La querida doncella vivirá el momento más tenso de su vida y, de la forma más inesperada, será el propio Marqués de Luján quien tenga que asistir el nacimiento. ¿Saldrá todo bien o se complicarán las cosas?

A continuación, detallamos lo que pasará en 'La promesa' en los capítulos de esta semana:

La trama de Manuel sigue complicándose. Aunque intenta disimular ante Curro sobre los verdaderos motivos de su oferta a Ciro, con Julieta decide ser completamente sincero mientras sus sentimientos hacia ella no paran de crecer día tras día.

Por otro lado, la preocupación se desatará en el palacio cuando Carlo y Samuel empiecen a impacientarse por la tardanza de María... justo en el momento en que Alonso aparece en 'La Promesa' completamente ensangrentado. ¿Qué le ha pasado al Marqués?

Leocadia y Lorenzo no pueden ocultar su indignación. Jacobo (que se ocupará de las tierras) y Ciro (ahora propietario de la empresa de Manuel) se van a embolsar una auténtica fortuna, algo que a ellos les parece intolerable.

En el terreno amoroso, las cosas tampoco van bien. Adriano, carcomido por la culpa, le pide a Martina romper su relación de inmediato. El miedo a ser descubiertos es superior a él. Mientras tanto, la tensión entre Martina y Jacobo aumenta por momentos, desencadenando peleas diarias.

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Para rematar, la llegada de Máximo pondrá el palacio patas arriba. Mientras Leocadia se indigna con su lista de exigencias, Petra intentará averiguar si el duque traerá a su propio servicio. Hay un motivo oculto: su hermana Tomasa trabaja para él y llevan quince años sin hablarse. ¿Qué terrible secreto familiar se esconde detrás de este distanciamiento?