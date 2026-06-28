Dulceida, contra los países que vulneran a los derechos LGTBIQA+: "Que unas personas por ser o por querer sean ilegales, me parece un poco loco"

Aida Domènech se encuentra en una de las etapas más dulces de su vida tras el nacimiento de su hija Aria, fruto de su relación con Alba Paul. Sin embargo, la maternidad también ha traído consigo nuevos miedos y preocupaciones que antes no se planteaba. En unas recientes declaraciones, la pionera de las influencers en España se ha sincerado como nunca sobre las drásticas restricciones que aplica a la hora de viajar en familia debido a la falta de derechos LGTBIQA+ en muchos destinos internacionales.

Dulceida siempre se ha caracterizado por visibilizar a su colectivo y hablar sin tapujos de su vida privada, pero la llegada de la pequeña Aria lo ha cambiado todo. La influencer ha admitido que la seguridad de su familia es su absoluta prioridad, lo que la ha llevado a hacer una "lista negra" de destinos turísticos a los que se niega a viajar con su mujer y su hija.

"Creo que son aproximadamente unos 60 países. Ahora que soy madre vivo con mucho más ese miedo", ha confesado visiblemente afectada al hablar sobre la desprotección legal que sufren las parejas del mismo sexo en diferentes partes del mundo.

Para ejemplificar este temor, la catalana ha puesto el foco en uno de los destinos más lujosos y demandados por los creadores de contenido de todo el planeta, pero que para ella es una línea roja infranqueable.

"Hay en muchos sitios que... por ejemplo, yo a Dubái no me iría con Aria y con Alba", ha sentenciado de manera rotunda, dejando claro que prefiere renunciar a ciertos viajes antes que exponerse a situaciones de riesgo o discriminación.

Más allá de su decisión personal, Dulceida no ha querido dejar pasar la oportunidad de lanzar una dura crítica social hacia la legislación de decenas de países que todavía persiguen la homosexualidad en pleno siglo XXI.

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La influencer se ha mostrado estupefacta ante una realidad que califica de incomprensible: "Hay sitios que de repente te piensas que sí... Pues yo no voy, porque puede que no pase nada, pero es que es ilegal. Es fuerte. O sea, que unas personas por ser o por querer sean ilegales me parece loco", ha concluido de forma tajante, recibiendo el aplauso y el respaldo de gran parte de sus seguidores por poner el foco en esta problemática.