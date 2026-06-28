Sábado 27 de junio
Audiencias TV ayer: 'El show de Paz' comienza discreto, 'La Voz Kids' lidera la noche y La Sexta recupera su ventaja sobre 'Malas Lenguas Noche' y
El partido de la madrugada del viernes entre Uruguay y España alcanza un 66,7% en su tramo completo
'La Voz Kids' sigue teniendo el control de la noche de los sábados. El programa de Eva González continúa su etapa de Asaltos en Antena 3 y logra liderar su franja con un 11,8% y 828.000 espectadores.
En La 1, la película 'Erin Brockovich' no llega al doble dígito, pero se queda con un 9,6% y la segunda posición de la noche con el apoyo de 761.000 seguidores. Por su parte, 'Hay una cosa que te quiero decir' sigue sin destacar y marca un bajo 8,3% y 534.000 televidentes.
El duelo de los sábados vuelve a protagonizar un giro: 'laSexta Xplica' recupera su ventaja sobre 'Malas Lenguas Noche' una semana después del sorpasso. Aun así, ambas ofertas bajan por el fútbol de madrugada y se quedan con un 4,8% y 4,2% respectivamente.
En Cuatro, la cinta 'Alita: Ángel de combate' cumple y reune frente a la pantalla al 6,7% y 501.000 espectadores.
Por la tarde, 'El show de Paz' comienza discreto. El nuevo programa de Paz Padilla contó con la visita de William Levy, pero aún así se conformó con un 7,8% y 638.000 seguidores.
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