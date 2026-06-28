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Sábado 27 de junio

Audiencias TV ayer: 'El show de Paz' comienza discreto, 'La Voz Kids' lidera la noche y La Sexta recupera su ventaja sobre 'Malas Lenguas Noche' y

El partido de la madrugada del viernes entre Uruguay y España alcanza un 66,7% en su tramo completo

'La Voz Kids' / 'laSexta Xplica' / 'Malas Lenguas Noche' / 'El show de Paz'

'La Voz Kids' / 'laSexta Xplica' / 'Malas Lenguas Noche' / 'El show de Paz' / ANTENA 3 / LA SEXTA / LA 2 / TELECINCO

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Redacción Yotele

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Madrid
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'La Voz Kids' sigue teniendo el control de la noche de los sábados. El programa de Eva González continúa su etapa de Asaltos en Antena 3 y logra liderar su franja con un 11,8% y 828.000 espectadores.

En La 1, la película 'Erin Brockovich' no llega al doble dígito, pero se queda con un 9,6% y la segunda posición de la noche con el apoyo de 761.000 seguidores. Por su parte, 'Hay una cosa que te quiero decir' sigue sin destacar y marca un bajo 8,3% y 534.000 televidentes.

El duelo de los sábados vuelve a protagonizar un giro: 'laSexta Xplica' recupera su ventaja sobre 'Malas Lenguas Noche' una semana después del sorpasso. Aun así, ambas ofertas bajan por el fútbol de madrugada y se quedan con un 4,8% y 4,2% respectivamente.

En Cuatro, la cinta 'Alita: Ángel de combate' cumple y reune frente a la pantalla al 6,7% y 501.000 espectadores.

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Por la tarde, 'El show de Paz' comienza discreto. El nuevo programa de Paz Padilla contó con la visita de William Levy, pero aún así se conformó con un 7,8% y 638.000 seguidores.

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