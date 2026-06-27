Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
España - UruguayTerremoto VenezuelaIncendios forestalesGuerra IránZapateroMedidas anticrisisBarcelonaLa MinaTerapeuta AndicConcierto BTSMundial 2026
instagramlinkedin

'Tu cara me suena'

María José Campanario, sorpresa del pulsador en 'Tu cara me suena', concursará junto a Jesulín de Ubrique en la próxima gala

La pareja se reunirá en el plató del programa de Antena 3 para imitar a Amistades Peligrosas

'Tu cara me suena'

'Tu cara me suena' / ANTENA 3

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Kevin Rodríguez

Kevin Rodríguez

Tenerife
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El pulsador de 'Tu cara me suena' ha vuelto a hacer de las suyas y ha dejado a todos con la boca abierta al revelar una de sus casillas más temidas y deseadas: "Trae un amigo". En esta ocasión, la suerte (o el destino televisivo) ha recaído sobre Jesulín de Ubrique, quien no ha dudado ni un segundo en tirar de agenda familiar para afrontar su próximo gran reto.

El torero ha sorprendido al anunciar que la semana que viene traerá al programa a su pareja, María José Campanario. Ambos se subirán juntos al clonador para meterse en la piel de uno de los dúos más icónicos de la música española: Amistades Peligrosas. Sin duda, un auténtico bombazo que promete convertirse en uno de los momentos más comentados de la edición.

Pero la noche no solo estará marcada por el debut de Campanario. El pulsador ha dejado un regendado de imitaciones de lo más variado y exigente para el resto de los concursantes:

  • Sole Giménez: También ha sido bendecida con la casilla de acompañante y tendrá que buscar a un aliado para recrear el elegantísimo dueto de Lady Gaga y Tony Bennett.
  • Aníbal Gómez: Cambiará radicalmente de registro para derrochar sensualidad convertida en la mítica Samantha Fox.
  • Paula Koops: Viajará directo a las raíces del country transformándose en la icónica Dolly Parton.
  • María Parrado: Se enfrenta a uno de los grandes retos vocales de la edición al tener que meterse en la piel de la mismísima Céline Dion.

Noticias relacionadas

El resto del cartel de la próxima gala lo completan J Kbello, que lo dará todo como el vocalista de Imagine Dragons; Cristina Castaño, que sacará su lado más pop reconvertida en Dua Lipa; Leonor Lavado, que pondrá la garra nacional emulando a Luz Casal; y Martín Savi, que buscará enamorar al jurado transformado en 'El Sol de México', Luis Miguel.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Cinco jueces estudiarán el 13 de julio si salvan del jurado a Begoña Gómez, que suma un nuevo recurso por el silencio de Peinado sobre pruebas a su favor
  2. Las cinco carreras con nota de corte de 5 y alta empleabilidad
  3. Detenido un hombre por el incendio en Tiana que obliga a confinar cuatro municipios
  4. La Luna de fresa de junio marca la primera gran cita astronómica del verano
  5. La terapeuta de los Andic no está colegiada como psicóloga y tendrá dificultades para acogerse al secreto profesional
  6. Los empresarios venezolanos que pagaron un millón a Zapatero y sus hijas pidieron ayuda al expresidente para obtener la nacionalidad española
  7. Sara Carbonero sorprendió a Iker Casillas con una emotiva felicitación pública en su 45 cumpleaños
  8. Kiko Matamoros denuncia la desaparición de su hermano Coto y pide auxilio para encontrarlo: “Me gustaría ayudarle”

María José Campanario, sorpresa del pulsador en 'Tu cara me suena', concursará junto a Jesulín de Ubrique en la próxima gala

María José Campanario, sorpresa del pulsador en 'Tu cara me suena', concursará junto a Jesulín de Ubrique en la próxima gala

Alejandro Fernández sigue bailando breakdance en el alambre del PP

Alejandro Fernández sigue bailando breakdance en el alambre del PP

Lotería Nacional hoy: resultados y comprobar números premiados en el sorteo de este sábado 27 de junio

Lotería Nacional hoy: resultados y comprobar números premiados en el sorteo de este sábado 27 de junio

Illa lidera el apoyo a la resistencia de Sánchez frente al PP y Vox: "El coste personal que está sufriendo merece lealtad"

Illa lidera el apoyo a la resistencia de Sánchez frente al PP y Vox: "El coste personal que está sufriendo merece lealtad"

Huion Note E: una libreta electrónica de 8,4 pulgadas con pantalla a color, lápiz sin batería y 369 euros de precio

Huion Note E: una libreta electrónica de 8,4 pulgadas con pantalla a color, lápiz sin batería y 369 euros de precio

Detenido por hacerse pasar por gestor bancario y estafar 6.500 euros a una mujer de 80 años en Barcelona

Detenido por hacerse pasar por gestor bancario y estafar 6.500 euros a una mujer de 80 años en Barcelona

DIRECTO | Feijóo clausura el XVI Congreso del PP de Cataluña

DIRECTO | Feijóo clausura el XVI Congreso del PP de Cataluña

La ola de calor deja temperaturas hasta siete grados por encima de la media en Barcelona

La ola de calor deja temperaturas hasta siete grados por encima de la media en Barcelona