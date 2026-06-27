RTVE ya tiene sustitutos para Silvia Intxaurrondo durante el verano, que se pondrán al frente de 'La hora' desde este lunes

Televisión Española ya ha diseñado su plan para las mañanas estivales. Tras la marcha de Silvia Intxaurrondo, que se despidió de las pantallas el pasado 12 de junio para disfrutar de un merecido descanso, la cadena pública ha anunciado oficialmente a los encargados de tomar las riendas de 'La hora de La 1' durante los meses de calor: Aida Bao y Álex Barreiro.

Los espectadores no tendrán que esperar para ver este nuevo tándem, ya que su incorporación al programa se producirá de forma inminente este mismo lunes 29 de junio. La corporación apuesta por dos perfiles de la casa y con gran solvencia en el terreno de la información y el análisis para mantener el pulso de la actualidad.

Aida Bao es Licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela, Bao no es ninguna desconocida para la audiencia del programa, donde participa habitualmente en la mesa de análisis. Aunque actualmente dirige y presenta los informativos del fin de semana en la Cadena SER —y destaca por su videocolumna 'Notas de voz desde la terraza' en El País—, la periodista ya sabe lo que es liderar un formato en TVE. En agosto de 2025 debutó como presentadora principal sustituyendo a Jesús Cintora al frente de 'Malas lenguas'. Además, cuenta en su trayectoria con un Premio Ondas (2013) por la cobertura del accidente de Angrois.

Por su parte, Álex Barreiro es un rostro de plena confianza en los servicios informativos de RTVE. Barreiro es el editor y presentador titular del Telediario Matinal, una labor que pausará temporalmente estas semanas. El periodista ya conoce a la perfección el ritmo de 'La hora de La 1', espacio que ha conducido en diversas ocasiones esta temporada y en el que estos últimos días se ha venido alternando con Lluís Guilera tras la marcha de Intxaurrondo.

La gran incógnita que queda en el aire es la fecha exacta del regreso de la presentadora titular. Desde Torrespaña no se ha concretado un día exacto, aunque la propia Intxaurrondo ha querido matizar que su vuelta a las mañanas coincidirá con “el arranque de una nueva temporada”.

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Todo apunta a que la periodista se reincorporará a sus funciones en septiembre, coincidiendo con el inicio del nuevo curso televisivo 2026/2027, momento en el que 'La hora de La 1' desplegará toda su artillería para el nuevo año editorial, marcado por las elecciones municipales, autonómicas y generales. De momento, las mañanas de la pública quedan en manos de Bao y Barreiro.