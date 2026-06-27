Fabiola Martínez se rompe viendo las imágenes de Venezuela tras los trágicos terremotos: "Que alguien nos saque de este infierno"

Los terremotos que sacudieron Venezuela esta semana y que han dejado imágenes de destrucción y desolación han sido también protagonistas en el estreno de 'El show de Paz'. Fabiola Martínez, colaboradora del programa y nacida en Venezuela no ha podido evitar las lágrimas al ver las imágenes.

Paz Padilla quiso preguntarle a Martínez cómo estaba viviendo esta tragedia desde España y la colaboradora se sinceró en la voz entrecortada, pero sin romperse: "Está siendo un momento difícil y he pasado unos días un poco de bajón porque veo tantas imágenes que rompen el corazón...".

La colaboradora, prosiguió agradeciendo la ayuda humanitaria para rescatar supervivientes y lanzó un mensaje de esperanza: "Venezuela es un país fuerte y sé que nos vamos a recuperar".

Sin embargo, Fabiola se rompió cuando después de sus palabras, el programa recopiló algunas imágenes del destrozo causado por los terremotos. A la vuelta del vídeo, la que fuera pareja de Bertín Osborne no podía casi articular palabras.

"¿Cómo está tu gente?", quiso saber la presentadora. Tras una breve pausa para recomponerse por las imágenes que había visto, Martínez respondió: "Mi familia está aquí, pero está allí. Estamos todos allí, debajo de esos escombros y esperando que alguien nos tienda la mano y nos saque de ese infierno".

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Tras el aplauso del público, Paz Padilla zanjó el momento con un escueto y emotivo mensaje: "España está con Venezuela".