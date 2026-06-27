La cortante respuesta de Paz Padilla a Lydia Lozano durante su entrevista en '¡De viernes!' que ha hecho que no vuelva a dirigirse a ella

La visita de Paz Padilla a ‘¡De viernes!’ no solo sirvió para presentar su nueva etapa profesional en Telecinco. La entrevista también provocó su reencuentro con Terelu Campos y Lydia Lozano, con quienes compartió plató durante años en ‘Sálvame’ y a las que llevaba alrededor de cuatro años sin tener como compañeras de programa.

Con Terelu, la conversación transcurrió con normalidad. Padilla respondió a sus preguntas, recordó algunas anécdotas y mantuvo un tono cordial. La situación cambió cuando llegó el turno de Lydia Lozano, que introdujo una cuestión sobre Fabiola Martínez y su función dentro de ‘El Show de Paz’, el nuevo formato de la humorista. “Pregúntaselo”, contestó Padilla de forma escueta y tajante hacia la periodista.

La respuesta dejó visiblemente cortada a Lozano, que ya no volvió a dirigirse directamente a su antigua compañera durante el resto de la entrevista. Su siguiente intervención llegó más tarde, cuando el programa emitió una cámara oculta realizada al equipo del nuevo espacio, aunque sin intercambiar palabras con Paz Padilla.

El malestar de Lydia quedó patente cuando Ángela Portero planteó una pregunta parecida sobre la participación de Cristina Piaget en el nuevo formato de las tardes del fin de semana de Telecinco. En voz baja, la periodista replicó: “Que se lo pregunten a ella”, recuperando las mismas palabras que Padilla había utilizado minutos antes.

El origen de esta frialdad no fue explicado abiertamente en el plató. Sin embargo, podría estar relacionado con el tratamiento que recibió Paz Padilla en espacios como ‘Ni que fuéramos’ y ‘La familia de la tele’, producidos por la antigua Fábrica de la Tele, ahora rebautizada como La Osa Producciones, y en los que trabajó Lydia Lozano. En aquellos programas se habló en varias ocasiones de la presentadora en términos muy críticos, dejando entrever la mala relación con la que terminó Padilla con muchos de sus excompañeros de 'Sálvame'.

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En una reciente entrevista con YOTELE, Paz Padilla afirmaba que "no entiendo que me pregunten tanto por 'Sálvame'. Han pasado ya cinco años. Creo que forma parte de esa crispación que vivimos, de querer crear conflicto donde no lo hay. Yo no tengo ningún conflicto. Siempre lo he dicho. No reniego de nada de lo que he hecho. He sido muy feliz, he aprendido muchísimo y me siento orgullosa de donde he estado. Solo quiero que les vaya bien y que sean felices. Son etapas. Yo ahora estoy en otro momento."